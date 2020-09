Para juzgar a expresidentes, "mucho mejor" la consulta popular: AMLO

Para juzgar a ex presidentes es “mucho mejor” la consulta popular que “dejarlo al Ministerio Público”, porque la ley establece que si hay una participación mayor al 40 por ciento, el resultado es vinculatorio, es decir “tiene casi carácter obligatorio para la autoridad”, señaló el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Así que “tiene mucha fuerza una decisión así, no es la decisión de un solo hombre, de una de mujer, una autoridad. Es el pueblo, esa es la democracia”, afirmó en conferencia de prensa, donde resaltó que no se ha podido actuar contra ex presidentes –se le mencionó a Luis Echeverría- porque hasta ahora se les juzga por traición a la patria, de acuerdo con la Constitución, y no por otros delitos.

“Hay distintas interpretaciones; si se le pude juzgar por otros delitos o no, si se les puede juzgar luego que terminan la Presidencia, sólo por delitos cometidos una vez que han abandonado el cargo, si hay protección para ellos, si los delitos se cometen cuando están en funciones. Todo esto se debe aclarar bien. Por eso he llamado al debate a constitucionalistas, expertos”, sostuvo.

En conferencia de prensa, insistió que se debe consultar a los ciudadanos, proporcionándoles toda la información suficiente. “Va a haber desde luego mucho debate y para eso hay tiempo, porque si se cumple con los requisitos en septiembre, resuelve la Suprema Corte, se tendría el resto del año y todavía la mitad del año próximo.

“Entonces durante todo este tiempo va a haber mucha información, van a haber muchas cosas, avanzar la investigación en fiscalía, juzgados, va a abrirse debate público, los que estén a favor, en contra…”.

Mencionó que se debe actuar con responsabilidad, “sin alterarnos, de manera tranquila como sucede en una democracia y no habría ningún problema. La gente ha demostrado muchas veces actuar en forma consciente, libre y decidir lo mejor para el país”.

Afirmó que “el ensayo ahora es para que participemos todos. La ley nos da oportunidad de solicitar una consulta pública cada vez tres años y sólo del periodo del 1 al 15 de septiembre. Si se pasa del día 15, habría que esperar hasta el 24. Por eso es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta el año próximo, porque así lo establece la ley.

“Ya sea el mismo día de la elección, para que no haya un gasto adicional: se va a votar y ahí mismo se recibe la boleta para que el ciudadano decida si se le enjuicia o no a los ex presidentes, o en otra fecha, porque la Constitución establece una fecha y la ley de la materia otra.

“Eso tendría también que resolverse. Correspondería al Congreso ver si puede haber consenso de los partidos para no hacerlo un mes o dos meses después de la elección, si no llevar a cabo la votación el mismo día de la elección federal. Y también si lo considera constitucional el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia. Pero eso es el procedimiento”, afirmó.