Permitir inversión extranjera en sector energético sin afectar al país: AMLO

Coincidimos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y otros servidores públicos de ese país que “sí debe permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio, contaminación, pero estamos de acuerdo y es muy buena la relación”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que el planteamiento de los estadunidenses es básicamente por un permiso que está solicitando Sempra Energy para que se exporte gas desde Baja California a Asia, para lo cual ya están buscando un acuerdo, con el fin de reducir costos por la venta del hidrocarburo que empresas de este tipo realizaron a la Comisión Federal de Electricidad y que no se usa en México.

“Nosotros estamos analizando la situación, porque esta misma empresa y otras que tienen alguna sociedad vendieron gas a la Comisión Federal de Electricidad con los gasoductos, y resulta que ese gas que se compró no va a tener uso, fue un mal negocio para la hacienda pública, un buen negocio para los particulares”, sostuvo en conferencia de prensa.

Sostuvo: “estamos buscando un acuerdo para que ese gas que tenemos nosotros y que no vamos a usar, pero sí vamos a pagar, ellos puedan comercializarlo en Asia para reducir nuestros costos y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad.

“Son asuntos que ya se están viendo, nos lo han planteado, y hemos atendido a los directivos, pero también a nosotros nos interesan los negocios. Desde luego los negocios públicos son los que cuidamos, para eso estamos aquí, para hacer buenos negocios públicos, no como antes, que todos los negocios eran para particulares, a costa de la hacienda pública”.

No es impedir que haya inversión, no es impedir que se instalen empresas, no es poner obstáculos, es que se beneficie México, resaltó.