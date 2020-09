Pediré investigar al juez que deje en libertad a Ancira: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si se deja en libertad al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, sin reparar el daño al erario, pedirá se investigue al juez responsable.

Subrayó que está comprobada la venta, a sobreprecio - de una planta de agro nitrogenados, durante el sexenio pasado- de 200 millones de dólares. Las pruebas, dijo, están ratificadas por la auditoría que se realizó y también así se establece en las denuncias de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

“Lean la denuncia del señor Lozoya, de que el avalúo lo hicieron a modo, esa institución a la que hace referencia, que un funcionario dijo ’cuesta tanto’ y ya después lo que hicieron fue legalizar el acuerdo, ya hacerlo a modo, ponerle el precio que según el señor Lozoya le habían autorizado”.

Entonces, reiteró el presidente López Obrador, si no devuelven a la hacienda pública los 200 millones y no hay reparación del daño ninguna autoridad puede dar garantías a los implicados, “ al menos nosotros no lo vamos a permitir”.

Así emitió el señalamiento al Poder Judicial:

“Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez, no es advertencia ni amenaza, pero no puedo ser encubridor así como ningún ciudadano puede ser encubridor o cómplice. Todos debemos ayudar (a denunciar)”, dijo.

Si ellos quieren un arreglo, reiteró, que devuelvan lo que indebidamente se sustrajo de la hacienda pública, “ y creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos, pero si ellos están en lo mismo y pensando que con boletines y con amigos que tienen en los medios van a conseguir no reparar El daño, pues están en un error”, advirtió.

El mandatario subrayó que ya no es el tiempo de antes, como aquellos que creen que pueden seguir utilizando abogados fiscales para evadir el pago de impuestos.

“Ya no es así, además no es un asunto mío, es con la ley. Ya cambió esto”, dijo.

Aeropuertos

En otro tema, el Presidente dijo que “ ya está resuelto lo del manejo espacio aéreo” , con “los estudios básicos”, para la operación del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía con otras terminales de la región.

Subrayó que la idea difundida del sexenio pasado respecto de qué con el pretendido aeropuerto en Texcoco tendría que cerrar el Actual y el de Santa Lucía fue porintereses económicos.

Informó que posiblemente el lunes acudirá a la conferencia matutina el subsecretario de comunicaciones y transportes para explicar todo el sistema de control aéreo.

Dijo que además en otras regiones del mundo concurren más de dos aeropuertos y agregó que ya hay avance de las tecnologías para controlar los vuelos con mayor precisión.

“Entonces, ya se tienen los estudios básicos, el subsecretario Moran puede informarles sobre cómo va el avance, todo, los estudios, manejo de interferencia aérea”, dijo.