Se reducen a tres organizaciones que aspiran a ser partidos

En el Instituto Nacional Electoral (INE) se perfila que tres organizaciones obtendrán registro como partidos políticos. Se trata de Libertad y Responsabilidad Democrática bajo la denominación México Libre, del ex presidente Felipe Calderón; Encuentro Solidario antes Partido Encuentro Social y Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza.

Todo ello según el dictamen ajustado que empezó a analizar la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Quedan fuera Redes Sociales Progresistas del yerno de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, Fuerza Social por México del sindicalista Pedro Haces; Alternativa del ex priísta César Augusto Santiago, y Súmate a Nosotros del ex panista Manuel Espino.

Las agrupaciones que se perfilan como partidos políticos no están exentas de haber registrado de irregularidades, como el haber obtenido ingresos de fuentes no identificadas y el uso de una aplicación que impedía saber quiénes aportaron dineros.

Según el dictamen que analizan los consejeros, las tres agrupaciones cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para convertirse en partidos políticos, y el registro entrará en vigor a partir del 5 de septiembre.