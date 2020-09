Sauri encabeza San Lázaro tras los papelones políticos

Ciudad de México. La Cámara de Diputados resolvió el papelón acerca de la integración de la mesa directiva, y con 313 votos en favor, 21 abstenciones y 123 en contra aprobó la planilla encabezada por Dulce María Sauri Riancho (PRI).

Desde la tribuna de San Lázaro, el coordinador de Morena, Mario Delgado, desmintió a Gerardo Fernández Noroña, quien acusó la existencia de una estrategia de Estado orquestada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al propio líder de la bancada morenista y a René Juárez Cisneros, del Revolucionario Institucional, de negociar para ese partido la conducción de la presidencia cameral.

Delgado descartó la intervención del gobierno federal en alguna negociación inconfesable, como expuso Fernández Noroña. “Queremos una presidencia de la mesa institucional, respetuosa. No necesitamos más, porque aquí manda la mayoría y está muy claro quién tiene la mayoría –golpeó la tribuna–; quien resulte electo tendrá necesariamente que someter sus decisiones al voto ponderado, donde Morena tiene la mayoría.

El futuro de la Cuarta Transformación no depende de un cargo sino de que sigamos impulsando esta agenda. Quiero, con todo respeto y fraternidad, rechazar cualquier acusación de intervención de cualquier integrante del gobierno de la República. Justamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso es diferente: porque no se comporta como los demás y tiene pleno respeto por la autonomía del Poder Legislativo. Le quiero decir a la gente, a los seguidores de Morena, que no los estamos traicionando .

El plazo para elegir a la nueva presidencia de la Cámara vencía el sábado, pero el acuerdo se adelantó en la Junta de Coordinación Política, y ayer se sometió a consideración del pleno.