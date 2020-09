Rechaza AMLO acusaciones de haber interferido en elección en San Lázaro

Al celebrar el acuerdo alcanzado para elegir la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó señalamientos que acusaban a su gobierno de haber interferido en la decisión y haber condicionado la designación de la priista, Dulce María Sauri a que no se presenten controversias constitucionales contra el gobierno federal.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional sostuvo que “nosotros no condicionamos nada. Imagínense que el presidente entre a negociaciones de ese tipo. Ademas sería indebido y es hasta ilegal como se le va a quitar el derecho a un legislador o grupo para presentar controversias constitucionales. No se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni a aceptarlo. Te damos esto pero no vas a presentar ninguna controversia, no te vas a oponer al presidente, sería seguir en el mismo sistema autoritario”.

López Obrador aseveró que su gobierno actúa con “absoluta transparencia” y no se oculta nada, “no tengo por costumbre mandar a decir las cosas”. Recordó que hace unos días expresó públicamente su posicionamiento respecto a que la forma como se estaban reestructurando las bancadas consiguiendo nuevos legisladores, no era provechoso incluso para quien lo promovía, por lo que destacó la importancia de que se haya respetado los reglamentos.

Expresó su respeto para los legisladores del Partido del Trabajo a quienes reconoció el respaldo que le han dado y éstos le tienen respeto pero saben que se debe actuar con rectitud siempre. “No caer en la tentación de los cargos. No deben importar los cargos, sino el encargo, estamos para transformar no es más de lo mismo, no es haber como colamos, nos encaramos, como avanzamos sin escrúpulos morales, no es Maquiavelo, no es que el fin justifica los medios”.

En otro orden de ideas, anunció que el 11 de septiembre sostendrá una nueva reunión con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayoztinapa donde se darán a conocer avances importantes en las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes. .No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación. Está abierta, en el momento crucial para avanzar en estos tiempos.

A pregunta expresa, López Obrador dijo desconocer la posibilidad de que por errores de procedimiento, María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca pudiera salir libre. Sin embargo, dijo que los responsables de la investigación deberán aplicarse para que en su caso, estas versiones, no se concreten.