Que engañen a otros, grupo de Claudio X. González es a favor de corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la agrupación de Claudio X. González es “Mexicanos a favor de la corrupción, porque ni modo que les voy a decir en contra de la corrupción, que engañen a otros”.

Es como cuando hicieron el Pacto por México, “que yo dije pacto contra México y no me equivoqué; pacto contra México fue toda la entrega de sobornos para votar a favor de la llamada reforma energética; maicearon a diestra y siniestra y le llamaban pacto por México. Hagan el análisis, en lo que pararon todas esas reformas llamadas estructurales, fueron acciones contra México.

En conferencia de México en Palacio Nacional, resaltó que en su gobierno sí se respeta la ley. “Tan es así que los primeros en cumplir con la norma de que exista un resolución sobre el impacto ambiental somos nosotros en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren del Istmo”.

Subrayó que en el caso del Tren Maya “estamos cumpliendo, a pesar de que las llamadas organizaciones no gubernamentales, que reciben dinero del extranjero para oponerse al tren maya, seudoambientalistas, están constantemente promoviendo amparos.

“Lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucia, no iniciamos trabajos hasta que el poder judicial no resolvió todos los amparos, como 40. Hasta un ex ministro conservador de la Corte estaba en ese grupo, que son estos que se denominan México por la corrupción ¿o cómo es?, Mexicanos a favor de la corrupción, de Claudio X. González”.

Afirmó que esa asociación promovía la privatización de la educación. “Tenían carteles electrónicos en Periférico, donde cambiaban por minutos los días sin clases en Oaxaca, por los maestros ´irresponsables y maleantes´ de la CNTE. Esa organización promovió que acusaran a un maestro dirigente de lavado de dinero, que lo llevaran a una cárcel de alta seguridad… lo tuvieron injustamente preso. Cómo les voy a decir que están en contra de la corrupción, hablando en plata”.

Manifestó que entre las organizaciones ambientalistas “hay excepciones, pero hay mucho farsante y ya es tiempo de quitar máscaras, porque se dedicaban a engañar. En los últimos tiempos se quedaban callados cuando eran proyectos como el aeropuerto de Texcoco.

“¿Dónde estaba esta organización que promovió 40 amparos en contra de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía?, ¿dónde estaban cuando estaba el proyecto de acabar con el lago de Texcoco? Ah, pero como era un negocio de los de arriba, incluso de sus patrocinadores, silencio cómplice. Nada del doble discurso, de la doble moral, nada de hipocresía”.

Es cierto, sostuvo, “hay ambientalistas auténticos, sinceros que merecen todo nuestro respeto, no quero generalizar, pero sí muchos de los que nunca denunciaron atrocidades que se cometían.



“Es como los defensores de derechos humanos que no luchaban cuando se ajusticiaba, cuando había masacres, cuando imperaba el mátalos en caliente, y ahora son tenaces, defensores de los derechos humanos”.

Añadió: “está bien, porque nosotros no tenemos nada que ocultar y tenemos que actuar con absoluta transparencia. Pero también, al mismo tiempo, ir aclarando las cosas. Periodistas, intelectuales orgánicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales; nada más en el nombre, organizaciones no gubernamentales, y resulta que recibían apoyos del gobierno.

“Eso es también parte del enojo. Entonces vamos a que las cosas que verdaderamente cambien, que haya transparencia. Y que no se confunda, nosotros no censuramos, no hay represión, somos libres y tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero ya también basta de tanta farsa”, sostuvo.