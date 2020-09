Otorgan suspensión a Orta contra cualquier orden de detención

El Juzgado Octavo de Distrito en materia Penal en Ciudad de México admitió a trámite el amparo que promovió el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, y le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, actos privativos de la libertad así como su ejecución.

El ex funcionario presentó el recurso el pasado 11 de agosto, un día después de que un juez de control con residencia en el Penal del Altiplano libró órdenes de aprehensión contra 19 ex funcionarios de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por su presunto involucramiento en desvíos de recursos y adquisiciones con sobreprecio durante el periodo 2012-2018, entre ellos Orta Martínez y la ex secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora.

La suspensión provisional que le otorgó la juez Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia Penal, a Orta Martínez no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo capture, ya que los delitos por los que se le acusan son graves y ameritan prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con las investigaciones por las cuales se consignó el expediente en contra de Orta Martínez se relacionan con sus actividades como secretario general de la Policía Federal y director general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En tanto, la juez federal fijo el próximo 9 de septiembre a las 12 horas para que se lleve a cabo la audiencia incidental.