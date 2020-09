Ningún despido en plazas de base y sindicales en el gobierno: AMLO

Ciudad de México. En septiembre continúa la recuperación de empleos formales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a los trabajadores al servicio del Estado que no se preocupen “porque no se va a despedir ni a trabajadores de base ni sindicalizados. A nadie”, sostuvo. Mencionó que van a crecer plazas para seguridad y salud.

Afirmó que el ajuste por austeridad “se hace arriba, no a los trabajadores de base. Entonces, que nadie se preocupe; esto es, maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, oficinistas, todos se mantienen y en algunos casos vamos a ampliar plazas, como personal médico, elementos para la Guardia Nacional. O sea, va a crecer el número de plazas porque se necesitan para la seguridad y para la salud”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que los 47 mil trabajadores de la salud que se contrataron recientemente por la pandemia de Covid-19 “se quedan”.

López Obrador informó que el primer día del mes “se ganaron 2 mil 930” empleos, que se suman a los 90 recuperados en agosto, después de cinco meses de pérdida –de marzo a julio– por la pandemia.

Afirmó que Baja California se mantiene como la entidad que más fuentes de empleo ha recuperado hasta ahora, en tanto que Tabasco recuperó en agosto, por la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero inició septiembre con una pérdida de 530.

Sostuvo que en la frontera se va normalizando la situación, como en todo el país, porque está bajando la incidencia de la pandemia, pero rechazó dar una fecha sobre la reapertura total, porque eso lo evalúa la Cancillería con el gobierno de Estados Unidos, con quien, sostuvo, hay trabajo coordinado.

Comentó que “todo lo que tiene que ver con la producción de exportación” en la franja fronteriza “está prácticamente normalizada. Ya las empresas automotrices, de autopartes que operan en la frontera están funcionando con protocolos de salud, desde principios de junio".

Lo segundo, “es que estamos manteniendo los apoyos a toda la franja fronteriza. Esto es, la disminución de los impuestos para las empresas y mantenemos subsidio en cuanto a combustibles. Cuesta menos la gasolina en la frontera que en otros estados, y también se mejoró el salario mínimo”.

El presidente subrayó que a pesar de la campaña política en Estados Unidos mantiene buena relación con el gobierno de Donald Trump y “yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación económica” en la franja fronteriza, porque "están bajando los efectos de la pandemia”.

Comentó que recientemente se logró que no se limite la exportación de hortalizas, pese a presiones de productores estadunidenses, en especial de Florida, “pero se resolvió que no se cierra la frontera para los productos mexicanos. Eso fue un logro. Unos días antes también se llegó al acuerdo para que no se aplicaran aranceles a los productos, al acero mexicano, entre otros la varilla de exportación”.

El presidente reiteró su rechazo al aumento de impuestos. “Ahora se cayó la economía, estamos en situación difícil y consideramos que vamos a salir sin aumentar impuestos”.

También indicó que se avanza en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.