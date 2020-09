"Muy probable", que alguien del gabinete busque una gubernatura: AMLO

Ciudad de México. “No hay en el corto plazo la intención de hacer cambios en el gabinete, la mayoría de los integrantes están aplicados a fondo”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no descartó que haya quien deje su cargo para candidato a una gubernatura.

“Eso posiblemente sí se presente porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino va a quedar en libertad… Todavía no sé bien (quien) pero es muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y ser votado”, sostuvo.

En conferencia de prensa, destacó nuevamente la lealtad y eficacia de los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, al resaltar el apoyo que le brindan las Fuerzas Armadas en seguridad, para el control de puertos, para combatir el huachicol, construcción de obras prioritarias, en viveros del programa Sembrando Vidas, para enfrentar la pandemia, entre otros.

Pero también agradeció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la coordinación del gabinete de Seguridad, Alfonso Durazo. “Han tenido los integrantes de este gabinete una actuación destacadísima; es con el gabinete que me reúno más, todos los días, porque es atender lo que más preocupa a la gente, la seguridad”.

-¿Algún integrante no está cumpliendo las expectativas de la cuarta transformación?

-Todos están ayudando. Lo que hay son a veces criterios distintos, y este es un gobierno donde se garantizan las libertades, donde no hay pensamiento único, donde hay criterios. No es un gobierno autoritario, yo respeto el punto de vista de todos y se convence, no se imponen las cosas.

“Entonces escucho a todos y tomamos decisiones por lo general de manera colegiada. Es decir, nos reunimos, tratamos temas. Por ejemplo, hoy nos vamos a reunir con los directores de Banobras, de la lotería nacional, con el vocero -que me ha ayudado muchísimo y él es a veces una especie de pararrayos- para lo de la rifa (del equivalente al valor del avión presidencial”.