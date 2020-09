Juez libra orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón

Ciudad de México. Un juez de control federal con residencia en el Reclusorio Oriente confirmó que libró una orden aprehensión contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionadas con el caso de Ayotzinapa.

El impartidor de justicia informó al titular de Juzgado Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales, con residencia en el Estado de México, que el mandamiento judicial se dictó dentro de la causa penal 112/2020.

En junio, Zerón de Lucio tramitó un amparo en un juzgado federal con sede en el estado de México, contra la orden de aprehensión que libró un juez en Guerrero por su presunta responsabilidad de dichos delitos. El recurso se encuentra en el juzgado octavo de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, que radica en el expediente 389/2020.

Incluso en julio pasado, La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el Ministerio Público Federal obtuvo 46 nuevas órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa en contra de servidores públicos de Guerrero, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014; y solicitó la colaboración de la Interpol con el fin de localizar y detener al que fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien huyó de México y se presume se encuentra en Canadá.

Por ello, el pasado 16 de marzo, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) la emisión de la ficha roja para localizar al ex servidor público en 195 países.

A su vez, el juez Samuel Sánchez admitió a trámite, el pasado 19 de junio de este año, el juicio de amparo que interpuso Tomás Zerón contra la orden de aprehensión; aunque no le concedió la suspensión, debido a que el ex funcionario no la solicitó.