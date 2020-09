Insta AMLO al INE que se ajuste el cinturón para hacer la consulta

Ciudad de México. Si el Instituto Nacional Electoral (INE) es el árbitro y promotor de la democracia, no es pertinente que se pronuncie en torno a las complicaciones de celebrar la consulta popular sobre un posible juicio a los ex presidentes de la República, argumentando falta de presupuesto, sostuvo el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

“Que se ajusten el cinturón y que hagan más con menos. Que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero. No puede condicionarse a que se va a requerir más dinero. En la democracia el pueblo es el que manda, el que decide, hay que hacerle caso a la gente, al pueblo”, dijo López Obrador en la conferencia matutina de este miércoles.

Si ellos (INE) son los que deberían promover la democracia, subrayó.

Avanza la iniciativa de ciudadanos para recolectar las firmas en apoyo a la consulta, pero si no se logra, porque no es fácil, también está la iniciativa de legisladores y si no se concreta, lo hará el presidente, acotó López Obrador

Informó que en el caso del INE hay dos partidas presupuestales, la que ejerce directamente el organismo para la organización electoral, “en donde ahí sí pueden ahorrar” y otra, que es la que se entrega a los partidos como prerrogativas.

Recordó que había una iniciativa para reducir los recursos de los partidos, “nada más que no han querido aprobarla. A lo mejor ahora se aprueba, porque bien podrían bajar hasta el 50 por ciento su gasto los partidos. En una de esas nos dan la buena noticia de que van a utilizar la mitad nada mas del presupuesto”.