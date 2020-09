Iniciativas contra comida chatarra carecen del aval de Morena: Monreal

Las iniciativas para incrementar impuestos a los refrescos, prohibir los llamados alimentos chatarra y gravar las herencias no tienen el aval del grupo parlamentario de Morena, aclaró el coordinador Ricardo Monreal. Recalcó que forman parte de los 453 temas que integrantes de su bancada propusieron durante la pasada reunión plenaria, pero no forman parte de la agenda a desahogar en el Senado.

“No hay iniciativas con aval de grupo y no hay en este momento, ninguna intención de generar por parte del Senado, nuevos impuestos ni modificar cuando nos llegue la Ley de Ingresos, para establecer nuevos gravámenes”, recalcó.

El coordinador de Morena reiteró lo que había expresado la semana pasada en el sentido de que “la terca realidad se va a imponer y la revisión de la política fiscal es impostergable. Recalcó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado el compromiso de no no elevar impuestos ni establecer nuevas cargas tributarias, “el Congreso no puede rehuir a su responsabilidad de estudiar y de analizar los impactos del Covid-19 y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, autor de la iniciativa que propone incrementar el Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios (IESPS) a los refrescos – que presentó hace varias semanas, dijo que coincide con lo expresado por el presidente de la república en la necesidad de atender culturalmente el problema, pero adelantó que no retirará su prropuesta.

El senador Armenta resaltó que le van “a tomar la palabra al presidente de la república, ya que el tema tributario es secundario,pero debe haber una respuesta contundente de los empresarios refresqueros, a los que van a plantear que antes de que se discuta la Ley de Ingresos, cambien las fórmulas de las bebidas embotelladas, para elimina el exceso de azúcar , colorantes y aditivos.

Debe haber también una corresponsabilidad de quienes producen alimentos con alto contenido de sodio, grasa y conservadores, que tanto daño causan a la salud de los mexicanos. Recalcó que mientas por el Covid-19 han muerto más de 60 mil mexicanos, por la adicción al azúcar fallecen al año más de medio millón de personas. Es un crimen, insistió, que México ocupe el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y que en las comunidades indígenas se consuman anualmente 3 mil 285 vasos de refresco por persona, , frente al consumo de 100 vasos de refresco en promedio en el mundo.