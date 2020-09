Sale Toledo "en completa armonía"; anticipa medidas contra glifosato

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó hoy en Palacio Nacional los cambios en su gabinete “sin rupturas, en completa armonía”, dijo que aceptó "aunque no con mucho gusto" la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y dio posesión a María Luisa Albores como titular de esta dependencia, y a Javier May en la de Bienestar.

Toledo explicó las razones de su decisión: “Soy el primero en lamentar esta situación, pero esta fue una decisión mía y de mi familia, exenta de toda implicación política. Cuatro elementos se conjugaron: mis casi 75 años, una cardiopatía de más de una década que se estuvo complicando y resolviendo, la amenaza de la pandemia y una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Secretaria de Medio Ambiente”.

Anticipó que el presidente publicará en los próximos días un un decreto sobre la prohibición del maíz transgénico y el gradual de glifosato, “al que deben seguir otros 80 plaguicidas más altamente peligros, prohibidos en innumerables países; creo que marcarán un parteaguas en la historia ambiental del país”.

Confirmó que retorna a sus actividades de investigador científico a la Universidad Nacional Autónoma de México “y de pensador critico. Es decir, sólo regreso a mi trinchera original, la de siempre, que es la ecología política”.

Afirmó que la dimensión positiva de este acto -que se llevó a cabo en Palacio Nacional y fue difundido en redes sociales “es que todo el equipo de la Semarnat, que incluye además ocho instituciones, estamos muy contentos por la decisión tomada por el presidente López Obrador.

“El grupo de funcionarios que hoy encabeza los asuntos ambientales, un equipo de académicos de muy alta calidad científica y técnica, aguerridos, honestos y comprometidos con el gobierno de la 4 T celebra la designación de la maestra María Luisa Albores, reconocida por tantas décadas de luchar por los sectores marginados y con los sectores marginados y por la defensa de la naturaleza”.

Su designación nos llena de orgullo, continuó al dar lectura a un documento. “Su esfuerzo tan valioso por el programa Sembrando Vida es una garantía y de confianza a toda prueba. Y también una oportunidad, creo, para hacer confluir la política ambiental con la política por el bienestar de las y los mexicanos”.

Afirmó que Albores “llega cuando el sector ambiental vive un momento de pleno ascenso y despliegue, cuando avanzan los programas sobre alimentos, salud, energía, agua, conservación y educación y cuando comenzamos a enfrentar en serio los grandes problemas de contaminación generados por la industria y heredados por los regímenes neoliberales en los suelos, cuerpos de agua, aires, costas, playas y mares”.

Agradeció al presidente haberlo integrado, “aunque fuera en un corto tiempo, a su gobierno, que no tengo duda alguna está haciendo historia.

“Usted, señor presidente, es un ejemplo para el país y para el mundo de un estadista de altísimos vuelos, siempre respetuoso de la diversidad de criterios, de pensamientos y de nuestro derecho a disentir. Lo llevaremos siempre en el pensamiento y en el alma, y más allá de las vicisitudes, las coyunturas y las cotidianidades, muchas gracias a todos”, le dijo.

María Luisa Albores, por su parte, destacó que con Javier May confluirá en el programa Sembrando Vida.

López Obrador sostuvo que no se despide de Toledo, porque “estás en una trinchera donde te vamos a estar consultando para tomar decisiones en bien del país y en defensa, protección del medio ambiente, porque no vamos a destruir el territorio, no vamos, a costa de afectar el medio ambiente, a llevar a cabo un crecimiento sin ningún tipo de límite.

“Lo más más importante es la vida, lo más importante es la salud del pueblo y eso es lo tenemos que tomar en consideración. Más importante que la infraestructura, que el crecimiento, incluso los mismos recursos naturales, lo más importe son los seres humanos. Entonces vamos a seguir con este proceso de transformación. Yo estoy optimista, la gente nos está dando su apoyo y no vamos nunca, como dije ayer, a fallarle al pueblo de México”, subrayó el mandatario.