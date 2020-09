Eligen a Sauri, del PRI, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara

Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 313 votos, 21 abstenciones y 123 en contra, la nueva integración de la Mesa Directiva encabezada por Dulce María Sauri Riancho (PRI), y desde tribuna Mario Delgado, coordinador de Morena desmintió a Gerardo Fernández Noroña -que vio frustrada su intentona de llegar a la presidencia cameral-, quien lo acusó momentos antes de haber negociado, junto con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y René Juárez esa posición para el tricolor.

Con dureza, el diputado Delgado cortó de tajo el señalamiento, que también había prodigado el petista Fernández Noroña, señalándolo de un supuesto acuerdo inconfesable en el palacio de Cobián.

Rodeado de sus compañeros morenistas, su coordinador replicó asi: “ No es un voto a favor del PRI, es un voto a favor de la legalidad. No se puede regenerar la vida pública del país si actuamos como actuaban los otros partidos, tenemos que ser diferentes. Nuestra autoridad moral es porque respetamos la ley, ¡sin maniobras!, queremos una presidencia de la cámara respetuosa, institucional, no necesitamos más, ¡porque aquí manda la mayoría! -mientras golpeaba la tribuna-; no nos van a desplazar en las decisiones, venimos a impulsar el marco jurídico de la Cámara de Diputados.

“Lo verdaderamente importante son las leyes, no quien ocupó un cargo u otro", afirmó.

"El futuro de la cuarta transformación no depende de un cargo. Quiero agradecer el apoyo del PT, del PES, del PVEM, con esta mayoría que estamos constituyendo".

"Con todo respeto y fraternidad con Gerardo Fernández Noroña, quiero rechazar cualquier intervención del algún funcionario del gobierno federal. Quiero decirle a los seguidores de Morena que no los estamos traicionando, no estamos torciendo la ley.”

Con ese mensaje se definió la elección de la Mesa Directiva, que en últimas fechas evidenció el desaseo por inflar el número de diputados en las bancadas del PT y el PRI. La sesión no estuvo exenta de otra intervención de Fernández Noroña, quién ahora también descalificó al gobierno federal.

El petista, que junto con Reginaldo Sandoval repartieron entre sus compañeros fotografías, donde se observó a Dulce María Sauri con Enrique Peña Nieto, fue respaldado por el resto de los integrantes de su bancada.

Elocuente, argumentó : “quiero denunciar que hay una operación de Estado para imponer a Dulce María Sauri Riancho. Y la secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) no tiene porque estar interviniendo en la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Es muy grave la condición en que están poniendo a compañeros del movimiento. Es anti ético que voten por el PRI.

“No es cierto que sea mi ambición personal que este buscando un puesto –jajajaja respondieron priístas y panistas desde sus curules-. Este es un momento para definirse. Están con los liberales o los conservadores. Estas con el pueblo o contra el…Tengo tomada la plaza y no la he entregado”.