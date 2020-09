Confirma AMLO cambio en Semarnat

En efecto, Víctor Manuel Toledo deja la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, regresa a la academia en la UNAM y hoy se formaliza que María Luisa Albores –hasta ahora secretaria de Bienestar- lo sustituya, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ratificó que Javier May remplazará a Albores en Bienestar.

Aseguró que Toledo, a quien consideró una gente honesta, “un profesional de primera, está mal de salud”, desde antes de que se generara la polémica por el glifosato. “La semana pasada me dijo que no podía seguir. Entonces ya me presentó su renuncia, como se dio a conocer en los medios. Por eso también lo doy a conocer, porque ya es de dominio publico, casi”.

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que el servicio público produce estrés. “Antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe, y no todos estamos hechos para resistir presiones. Él es una gente de primer orden. Yo diría que el ecologista, ambientalista más culto del país y consecuente del país. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar”.

López Obrador confirmó también la eliminación de diez subsecretarias, como parte del plan de austeridad republicana. “Tenemos que ajustar el aparato administrativo, porque tenemos que apretarnos más el cinturón” para seguir ayudando a la gente.

Manifestó que las funciones serán asumidas por otros subsecretarias, “lo mismo en Gobernación, en Agricultura, en Hacienda, en Energía, en fin. En todas las secretarías prácticamente se va a eliminar una subsecretaría para gastar menos. Antes le costaba mucho mantener al gobierno. Era un aparato burocrático, costosísimo. todo se consumía en el mismo gobierno”.

Nosotros estamos procurando “que no haya una especie de burocracia dorada como era antes: funcionarios con sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales, y personal de más: uno para abrirle la puerta del coche, otro para cargarle el portafolio, otro para indicarle por donde tenía que caminar, 20-30 detrás. O sea, altos funcionarios rodeados de guardaespaldas, de alcahuetes, de lambiscones, asesores a diestra y siniestra. Ya no hay eso. Entonces estamos haciendo más con menos. Esa es la austeridad republicana.

Como ayer dio a conocer en su segundo informe de gobierno, sostuvo que por no permitir la corrupción y la austeridad republicana, “calculo que llevamos más de 500 mil millones de pesos, por eso no tenemos problema para financiar los programas de bienestar, la educación pública, la salud”.

Recordó que para enfrentar la pandemia de Covid-19 en vez de reducir el presupuesto de salud, se amplió en 40 mil millones de pesos. “Nada más se contrataron 47 mil trabajadores de la salud por la pandemia, rehabilitamos y terminamos hospitales que habían quedado en el abandono y no se cobran las pruebas, no se cobra la atención médica.

“Todos los que han necesitado atención por padecer de Covid han sido atendido de manera gratuita. Todo esto por el manejo austero del presupuesto. Si hubiésemos seguido con el tren de gasto que llevaban antes, no hubiésemos tenido tenido presupuesto o se hubiese tenido que endeudar al país”.

Afirmó que es bastante la austeridad “y así vamos a seguir. La austeridad es un asunto de principios. No puede ser que el presupuesto, que es de todos, lo disfrute sólo una minoría, y que el pueblo no reciba nada o reciba muy poco. Entonces estamos procurando una distribución equitativa, justa del presupuesto”.