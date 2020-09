AMLO: con austeridad se logró un ahorro de 560 mil mdp

Ciudad de México. Aunque algunos críticos lo pidan, no ocurrirá que prescinda del ideario y el proyecto de nación que obtuvo un respaldo abrumador en las urnas el 1º de julio de 2018, y no aplicaré recetas económicas contra las que hemos luchado ni seremos tolerantes con la corrupción, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir su segundo Informe de gobierno.

Ratificó que no traicionará su compromiso con la sociedad, ni renunciará a su congruencia. Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México .

Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional





Ciudad de México. 1 de septiembre de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno en el Patio de Honor de Palacio Nacional. Acompañado de su gabinete, invitados especiales de los sectores obrero, empresarial y grupos indígenas, López Obrador sostuvo que a dos años de su administración las medidas de austeridad y el combate a la corrupción han ahorrado miles de millones de pesos, dinero que se ha destinado para programas sociales que benefician a los sectores más pobres rural y urbanos.

Al presentar ayer el reporte del estado que guarda la nación en el Patio de Honor de Palacio Nacional –ocho horas antes de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo entregó oficialmente al Congreso de la Unión–, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que sin corrupción y con un gobierno austero hay un ahorro de 560 mil millones de pesos. Y sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir para el 1º de diciembre, cuando se cumplan dos años de gobierno .

En su mensaje de 45 minutos ante unos 60 invitados que respetaron la sana distancia –integrantes del gabinete, empresarios, mandatarios estatales y otros–, agradeció a los titulares de las secretarías de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, por “el respaldo, lealtad y recto proceder.

Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como (Genaro) García Luna , manifestó.

Destacó la reducción de 30 por ciento en la mayoría de los delitos, excepto homicidios dolosos y extorsión, que han aumentado 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente.