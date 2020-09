Alto nivel de homicidios dolosos, por crimen organizado: AMLO

Ciudad de México. Si bien la incidencia delictiva en la mayor parte de los ilicitos va a la baja, en cuanto al homicidio doloso “nos ha costado trabajo porque tiene mucho que ver con la delincuencia organizada y constantemente hay confrontación y enfrentamientos” entre estas bandas. El 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado.

Cuestionado sobre los niveles de violencia y feminicidios en México, López Obrador aseguró que no es justificación pero “nos heredaron grupos con estructuras como el caso de Guanajuato, donde se dejó que un grupo dominara por mucho tiempo, se produjo mucha violencia, mucho enfrentamiento”.

Comentó que la reciente detención del dirigente de una banda en Guanajuato. (José Antonio Yepes, El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima), ha reducido un poco los homicidios. Sin embargo, acotó, aún sigue habiendo problemas, porque se permitió que dominara un grupo en esa entidad.

“Fue muy lamentable que asesinaron al vocero de la Fiscalía de Guanajuato. Y lo de extorsión va a acompañado, es parte de lo mismo. Espero que se vayan quedando aislados, solos, porque estamos avanzando, cada vez hay más presencia de elementos de seguridad”, dijo.

Sin embargo, mencionó que otros delitos se han reducido, como el secuestro, 40 por ciento menos en enero-julio de 2019 a 2020; 24.6 por ciento en robo de vehículo y robo de negocios 21 por ciento en los mismos periodos.

Precisó que los feminicidios en este periodo se han incrementado 5.6 por ciento, aunque dijo que ha bajado en el comparativo con noviembre de 2018.

Reiteró que en la actualidad ya hay 97 mil elementos de la Guardia Nacional y en algunos estados, la presencia de esta corporación ya es mayor que la policía estatal.

“Tengo confianza de que vamos a serenar el país, se va a reducir la incidencia delictiva, porque ya no hay contubernio. No hay asociación delictuosa entre delincuencia organizada y autoridades. Bien pintada la raya. Ya no hay venta de plazas, no hay acuerdos y mucho menos como lo que se está ventilando con el caso de Genaro García Luna”.