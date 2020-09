Toledo deja la Semarnat; María Albores será el relevo

Ciudad de México. Víctor Manuel Toledo Manzur deja la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debido a cuestiones estrictamente de salud, confirmaron fuentes gubernamentales. Se prevé la llegada de María Luisa Albores, actual secretaria de Bienestar, y al frente de esta dependencia se espera el nombramiento del subsecretario Javier May, quien coordina el programa Sembrando Vida.

El 5 de agosto se dio a conocer un audio en redes sociales en el que dijo que no podemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutales . Mencionó que la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente .

Esto fue luego de que la Sader publicara el anteproyecto de decreto para estudiar si el herbicida glifosato era dañino y determinar si se prohibía en el país. Ante ello, el titular de la Semarnat pidió una disculpa pública a Villalobos, por haberse incluido su nombre, sin consultarlo, y porque el proyecto era contrario a lo acordado por el Presidente, que era establecer la prohibición en el uso de esa sustancia coonsiderada como cancerígena por la OMS.

Asimismo, en su gestión cuestionó el papel que desempeñaron otros titulares de la dependencia, ya que en un documento acusaron el bajo presupuesto de la dependencia, cuando, dijo, desde la administración pasada se redujo el gasto y personal de áreas como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conagua.