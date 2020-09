El segundo Informe abrirá con la lucha anticorrupción

Ciudad de México. A pesar de los pesares , en la atención a las dos crisis que enfrenta el país vamos bien , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De la pandemia, ya vamos saliendo de esta pesadilla ; en lo económico, nos ha ido mejor, saliendo con costos bajos , resumió.

El mandatario reconoció que es la crisis mundial más profunda en los últimos 100 años. Nosotros no habíamos caído desde 1932 como ahora; es una crisis profunda, pero lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser prolongada .

Anticipó que su discurso de hoy en ocasión del segundo Informe de gobierno –donde destacará que ha cumplido 96 de sus 100 compromisos– lo iniciará aludiendo a la corrupción, porque ya no la hay arriba, pero no hemos podido acabar con el bandidaje oficial. Miren, ya puedo sacar mi pañuelito blanco, pero no terminamos de limpiar. Estaba podrido el gobierno, en todo había corrupción . Ejemplificó con el caso de una reciente resolución en un juzgado a favor de Alonso Ancira, ex presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, que fue revocada por el Consejo de la Judicatura.

El Presidente respaldó el diagnóstico económico de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aunque destacó que la estrategia funcionó , en alusión a no haber optado por el endeudamiento, si bien admitió que la deuda subirá por la depreciación del peso.

Se cuenta, añadió, con finanzas públicas sanas, que permitirán enfrentar la crisis sin inflación, sin reducción del salario ni despido de trabajadores (gubernamentales); no se detendrán las obras prioritarias; no habrá desabasto de alimentos básicos, y se preservarán los apoyos a sectores vulnerables.