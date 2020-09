Cuestiona PAN estrategia gubernamental contra Covid-19

Ciudad de México. Al fijar la postura del PAN, frente al Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,la senadora panista, Guadalupe Saldaña cuestionó la estrategia del gobierno contra el Covid-19 y subrayó :“hoy es un día de luto nacional. Más de 64 mil víctimas de la pandemia”.

La senadora Saldaña destacó: “este dolor pasará, estamos con ustedes, con las familias que han perdido a sus hijos a manos del crimen organizado, a quienes han perdido un familiar por el hecho de ser mujer, quienes han perdido la vida por la pandemia. Este dolor pasará, estamos con ustedes”.

Refirió en su discurso en la sesión de Congreso General que la llegada de un nuevo gobierno hace dos años despertó con justa razón la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor, pero esa transformación “se ha convertido en retroceso. Hoy la sociedad padece la decepción generalizada”.

Abundó que se padece hoy la peor crisis inducida en un siglo: “tal es el corte de caja de los decepcionantes dos años de gobierno de Andrés Manuel López Orador” y acusó que hay un corresponsable de ese desastre: “Morena, el partido en el poder quien ha sido cómplice incapaz de poner freno a la peor de las dictaduras; la de la ocurrencia”. En política, abundó la panista, la complacencia termina con ser complicidad.

Los resultados de la economía en estos dos años de gobierno son devastadores, subrayó. Cada 24 horas, 4 mil 345 familias pierden su empleo con seguridad social; cada 24 horas, hay 5 mil 761 contagiados de covid-19 y 591 mueren; cada 24 horas, 99 personas serán asesinadas.

La senadora Saldaña afirmó: “estamos de luto. México está enfermo, su sistema de salud en estado de coma”. Resaltó que el coronavirus “no vino a hundirnos en la tragedia: la evidenció. La aceleró, la amplió, pero no la originó. La tragedia venía de antes”.

A nombre del PAN, la senadora sostuvo: “Morena no sabe, no quiere o no puede gobernar México. Seamos claros: hay una responsabilidad histórica, moral y ciertamente legal por parte del presidente de la república por no haber atendido las recomendaciones de organismos internacionales y también las opciones que como bancada planteamos en el PAN para enfrenar la pandemia”.

Sostuvo: “fuimos nosotros quienes urgimos al Ejecutivo a dos temas centrales: proteger la salud de las familias y defender su economía”. Insistió en que el PAN propuso que a cada desempleado se le apoyará con 3 mil 207 pesos, que a cada empresa familiar se le apoyará.

La legisladora confió en que México saldrá adelante, porque son más, dijo, las y los ciudadanos que quieren trabajar en unidad. “Perderán la confianza ciudadana quienes dan la espalda a la ciencia y a la tecnología, perderán la confianza ciudadana quienes confunden a un delincuente con Leona Vicario, porque, no olvidemos: somos más. Somos más los que estamos a favor de un México pujante, vigoroso”, concluyó.