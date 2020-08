Vamos saliendo de la pesadilla económica y sanitaria: AMLO

Ciudad de México. En un balance de la situación del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que “a pesar de los pesares vamos bien en la atención de las dos crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos atendiendo enfermos. No han faltado ni faltará camas y ventiladores para atender enfermos. Vamos avanzando, poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla”.

En materia económica, consideró que el país está saliendo “con costos bajos” y auguró que para el próximo año “no hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental, no va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario. No van a faltar alimentos básicos, no va a haber inflación. No se reduce, al contrario, se amplían los montos destinados a los pobres. No se detienen ninguna de estas obras prioritarias. Se cuenta ya con presupuesto”.

Señaló que se ha enfrentado la crisis con austeridad, es el gobierno el que se está apretando el cinturón no como era antes, de que era el pueblo. Enfatizó en que la estrategia seguida ha tenido resultados porque no se ha apelado al endeudamiento ni se apelará el próximo año. No se contrató deuda adicional como en otros países que lo hicieron para seguir en lo mismo, recursos arriba y contrataron deuda en grandes cantidades.

“Hasta aplaudían cuando conseguían deuda. Ahora, en muchos países tienen un crecimiento de su deuda del 30 por ciento, de lo que tenían antes del Covid. Eso les va a pesar porque hay que pagar intereses por muy bajas que sean las tasas, de todas maneras es deuda".

En consideración del presidente, a pesar de que se enfrenta la crisis mundial más profunda en un siglo, se va a salir rapido concretándose el pronóstico gubernamental de que se caería en forma de "V" y no de "L" como presagiaban “nuestros adversarios”. Dijo que uno de los primeros datos que así lo revela es que en agosto hasta ahora se han recuperado 90 mil empleos.

Es cierto que entre abril y junio, cinco meses, se perdieron un millón de empleos por lo que la planta laboral incorporada al Seguro Social era de 20.5 millones y bajó a 19.5 millones de trabajadores, pero ahora ya serán 19.6 millones; “ya se detuvo la pérdida formal”, subrayó.

Respaldó el diagnóstico ofrecido por la Secretaría de Hacienda recientemente en las proyecciones hacia el próximo año, pero advirtió que “no se esté esperando que vamos a contratar deuda para reactivar la economía. No, porque la deuda nos hunde. Podríamos incluso de manera irresponsable dejársela a los gobiernos que vienen, pero no son los gobiernos que vienen, son las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos”.

López Obrador afirmó que “un país endeudado es un país atado”, porque todo lo que se recauda se tiene que destinar para pagar intereses de la deuda.

“¿Cómo se va a financiar la educación pública? Los neoliberales dirían hay que privatizarla, que estudie quien pueda pagar colegiatura. ¿Como garantizamos que la salud, la atención médica sean gratuitos? Que se privatice, que se cure quien tenga para pagar consulta o en hospitales privados. No; la educación no es un´ privilegio es un derecho del pueblo y la salud lo mismo".