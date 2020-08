Se eliminó corrupción en niveles altos del gobierno pero persiste en otros: AMLO

Previo al informe que presentará este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se eliminó por completo la corrupción en los niveles más altos del gobierno federal, pero en otros escalafones sigue presente.

“Es tan importante acabar con la corrupción que les adelanto que el primer párrafo del informe de mañana es sobre la corrupción”, indicó este lunes durante su conferencia de prensa matutina.

“No hay corrupción arriba, se los puedo garantizar, pero no hemos podido acabar, y así lo digo, con el bandidaje oficial”, agregó.

Tras sacar un pañuelo blanco en señal que fue erradicada la corrupción en los niveles más altos del gobierno, reconoció que “no hemos podido de limpiar”, ya que “estaba podrido el gobierno en todo, en los contratos de obras, en sobreprecios, en los lujos”, pero confió en lograr erradicar este delito durante su administración, y llamó a que dicho ejemplo llegue a los estados y municipios.

Si hay denuncias sobre posibles actos irregulares se actuará para evitar la impunidad, pero aclaró que eso debe estar definido por las instancias correspondientes y con base en pruebas.

Ahora “está muy difícil que los jueces se atrevan a proteger corruptos”, a la vez que expuso que antes no había casos de ex ministros que renunciaran a su cargo tras estar involucrados en una investigaciones, esto en referencia al ex ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció el año pasado en medio de indagatorias sobre presuntas irregularidades en sus ingresos.

También recordó que un juzgado estatal otorgó un amparo a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos (AHMSA), argumentando que había prescrito el delito por el que se acusaba, pero “de inmediato interviene el Consejo de la Judicatura y lo somete a proceso”.

Apuntó que “Ancira era poderoso caballero, con amistades e influencias en lo más alto del poder” pero “ahora es distinto” y si un ministerio público o un juez no está actuando bien, además de la Fiscalía u otra instancia, el tribunal del pueblo hará los señalamientos.

El mandatario también fue cuestionado sobre las protestas que han realizado desde hace varias semanas integrantes de las comunidades Yaqui, en Sonora, ante lo cual afirmó que se está llegando a un acuerdo y reiteró que su gobierno cumplirá el compromiso de que haya justicia para los ocho pueblos Yaqui.

Se atenderá el derecho a la tierra y acceso de agua, y se tiene especial atención a esta comunidad por ser uno de los pueblos más reprimidos y afectados por el autoritarismo desde la época de Porfirio Díaz, agregó al indicar que fueron asesinados miles de personas para quitarles la tierra, y otros fueron obligados a trabajar en haciendas.

“Necesitamos reivindicarlos, apoyarlos, porque se les mantiene marginados y también hay desprecio por los pueblos Yaquis hasta la fecha. Ese racismo y ese clasismo no lo podemos permitir, entonces habrá justicia”.

Subrayó que la gente no protesta por gusto, sino por necesidad, pero en algunos casos hay líderes políticos que “sacan raja, sacan provecho”, y en el caso de Sonora habrá elecciones como en otras partes del país y “los que nunca han hecho nada por el pueblo de repente se convierten en paladines de la libertad, pero también la gente no se deja y no permite ser manipulada. Ahora hay más comunicación”.

A la vez reivindicó las conferencias matutinas, ya que de lo contrario estaría sujeto su administración al golpeteo diario de algunos medios de información.

De paso, pidió a organizaciones civiles que son financiadas con inversión desde el extranjero que transparenten sus ingresos, ya que apuntó que la transparencia no le corresponde únicamente al gobierno, pero reiteró que no habrá represión para nadie.

Más adelante, señaló que mantiene su planeamiento que al primero de diciembre quedarán sentadas las bases de la transformación, que constituye en la primera etapa. “Me comprometí que para el primero de diciembre iban a estar sentadas las bases. Y voy a reafirmarlo. Hice cien compromisos, cuando tomé posesión y he cumplido como 96. por eso me estoy dando el tiempo al primero de diciembre. Pero vamos bien. No nos hemos desviado a pesar de la pandemia y de la reacción conservadora”.