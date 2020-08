Se analizará posibilidad de incentivos fiscal para colegiaturas: López Obrador

El gobierno federal analizará la posibilidad de incentivos fiscales a los padres de familia para el pago de colegiaturas y revisar a situación de los colegios privados ante la situación crítica por la que atraviesan aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, reconoció que en ocasiones hay que optar entre inconvenientes porque estos incentivos implicaría una reducción de los ingresos tributarios, “pero no lo descartamos, porque se trata de educación".

A pregunta expresa sobre esta situación, López Obrador dijo que hasta ahora no ha habido un planteamiento formal al respecto pero “si he escuchado que las escuelas privadas atraviesan una situación difícil”. Dijo que en principio había propuestas para que la Procuraduría Federal del Consumidor para mediar entre las partes pero se optó porque sean las partes las que lleguen a acuerdos.

“Los padres están pasando por situación económica difícil, no es fácil que tengan para pagar las colegiaturas, pensamos que se va a incrementar matricula en estudiantes de escuelas públicas tenemos que garantizar cupo y por otro parte directivos de escuelas privadas, argumenta que al bajar matricula, inscirbirsee menos alumnos se reducen ingresos y ya no tienen para sacar sus gastos, no hay que olvidar que en escuela privada trabajan muchos maestros a veces no con buenos sueldos pero son empleos.”

Tras señalar que no descartan que se incremente la matrícula en la escuela pública porque los padres no puedan pagar colegiaturas, el presidente aseveró que el presupuesto debe manejarse con justicia y “se tienen que utilizar para ayudar a todos, pero dándole preferencia a los más necesitados. Es lo más humano que puede haber, eso no es comunismo, es humanismo. Quisiera ayudar a todos pero tengo que optar entre inconvenientes y a quien le damos atención especia”.

-¿Si se estudiaría la deducibilidad?

-Lo entiendo, pero eso significa recaudar menos. Entonces el presupuesto se achica y el presupuesto tiene que destinarse a la gente mas necesitada, a lo que requiere mas, en la medida en que vamos a ir ayudando a mas personas, mas familias.

Recordó que en su momento, los empresarios solicitaron una prórroga en el pago de los impuestos por 4 meses. “Dije no, si se pospone el pago de impuesto y eso resulta que nos quedamos sin presupuesto como vamos a ayudar a los mas pobres, como le damos pensión a adultos mayores para que pudieran mantener su reclusión en casa.”