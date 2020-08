Escándalo e hilaridad causa en San Lázaro ataque de Fernández Noroña al PRI

En la Cámara de Diputados se tomó entre el escándalo e hilaridad, la afirmación de Gerardo Fernández Noroña (Morena), respecto de que el PRI quiere conducir la Mesa Directiva para quedarse con la presidencia de la República, en caso “de que nos metan en una crisis política del tamaño” del asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu en 1994.

En conferencia de prensa, para exigir que Morena lo respalde para quedarse como presidente de la cámara, dijo:

“A mis compañeros de Morena les digo -no les quería dar el argumento porque es muy fuerte y se puede tergiversar- lean las atribuciones de la presidencia de la Cámara. No me hacen caso.

“Les voy a dar una sola. La seguridad del ‘compañero Presidente’ siempre está en vilo, se juega la vida todos los días y eso está a los ojos de todos. Es valiente y dijo ‘no quiero nada, que el pueblo me cuide’. ¿Y se le pasara algo, el PRI, lo digo duro, claro, asesinó a su candidato a la presidencia en 1994, a Luis Donaldo Colosio, a su líder en la cámara de Diputados , Ruiz Massieu, el mismo año, son una pandilla de asesinos.

“¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño?¿Quién asume la Presidencia (de la República) temporalmente? El PRI y no digan ‘tú estás de ambicioso con eso’. Yo quiero ser Presidente seis años, yo quiero ser candidato en 2024.

“Nosotros no estamos jugando una ambición vulgar, estamos defendiendo al movimiento, a la 4T, lo hemos demostrado en cada uno de nuestros actos, no tenemos ninguna complicada en lo moral”.

Durante la conferencia, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, resaltó que “no le informan bien al Presidente”, porque su grupo llegó como tercera fuerza al inicio de la Legislatura, aunque le “prestó” 30 diputados a Morena para que esta bancada lograra la mayoría absoluta.

También defendió la incorporación al PT de Mauricio Toledo y Héctor Serrano, por el “derecho humano a cada diputado de estar en el grupo que mejor le represente su interés para luchar en favor de los que lo eligieron. Son bienvenidos, somos un grupo solido, consolidado y vamos para adelante”.

En tanto el PRI adelantó que esta tarde se conformará con 50 diputados, cuatro más que el PT, que podrían saltar desde las filas del PRD, para ubicarse como tercera fuerza.