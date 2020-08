Detienen a Sosa Castelán por lavado y fraude fiscal

El ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos relacionados con el esquema de desvío de fondos federales, mediante la asignación de contratos fraudulentos.



Fuentes federales confirmaron que la captura se hizo en acatamiento a tres órdenes aprehensión solicitadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y cumplimentadas por la Sub Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).



Las órdenes de aprehensión respectiva fuero libradas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.



Desde el año pasado, la UIF anunció que estaba investigando a Sosa Castelán y al Patronato de la UAEH, que ahora dirige, luego de que detectó diversas oler financieras con bancos suizos.



Por ello, le aseguró 224 cuentas bancarias, ante lo cual el afectado promovió varios amparos, logrando solo desbloquear algunos fondos para permitir el funcionamiento regular de la universidad.



Sosa Castelán también promovió diversos amparos “buscadores”, para detectar si había alguna orden de aprehensión en su contra, sin embargo, esta estrategia no le sirvió para evitar su detención.