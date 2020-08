Regresan a México estudiantes que estaban varados en Argentina

Ciudad de México. Esta tarde llegaron al país estudiantes que estaban varados en Argentina. El vuelo AMX 15 de Aeroméxico, procedente de Sao Paulo, Brasil, donde previamente hizo escala, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 16:29 horas.

La jornada de regreso al país incluyó un vuelo especial de Aerolíneas Argentina que llevó a los mexicanos de Buenos Aires a Sao Paulo, y de ahí, subieron a un avión de Aeromexico que los trajo al AICM.

Para este traslado, la cancillería comentó que realizó gestiones ante el gobierno brasileño para que se permitiera la escala de los estudiantes en Sao Paulo. Desde el 30 de marzo, la dependencia, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, líneas aéreas y organizaciones sociales, han articulado nueve vuelos, cuatro de ellos gratuitos, para retornar a mexicanos varados en Argentina.

Karen Alva, estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se fue a Argentina el 10 de marzo pasado por intercambio a la Universidad Nacional de Mar de Plata, su vuelo de regreso a México estaba programado para mediados de julio pero por el cierre de fronteras derivado de la pandemia de Covid-19 en tres ocasiones lo cancelaron.

Fueron los familiares de los estudiantes quienes se comunicaron con la embajada de México en Argentina y con las Universidades para gestionar su regreso, contó Patricia León, madre de Karen.

En el caso de Karen, la aerolínea Latam, a la que le compró el vuelo de regreso y que se lo canceló, no le han hecho el rembolso, añadió.

Los más de cinco meses qué pasó la joven en Argentina fueron “de incertidumbre por no saber cómo estaba ni cuándo iba a regresar, ni sabíamos a quién recurrir para que pudiera volver”, añadió Patricia.

Karen explicó que aunque el vuelo de regreso a México estuvo tranquilo, no se sintió muy segura “porque no nos midieron temperatura ni nos preguntaron si teníamos síntomas, sólo nos pidieron traer el cubrebocas durante todo el viaje”.

María José Fernández, de 23 años de edad, estuvo en el país sudamericano desde el 6 de marzo. También fue por intercambio de estudios por parte de la Universidad Iberoamericana.

“Fue difícil estar en otro país, en una pandemia, donde no está ni tú familia, no conoces a nadie y tienes que respetar las reglas del gobierno. En el momento en el que se cerraron las fronteras fue una incertidumbre y frustración de no saber cuándo regresar, cancelaron vuelo tras vuelo hasta que por fin pudimos volver”, destacó.

Gerardo Fernández, padre de María José, mencionó que el vuelo de regreso les costó alrededor de 35 mil pesos, “cuando normalmente cuesta 7 u 8 mil pesos”.

“El pago se hizo a través de la agencia de viajes Mundo Joven, que es la que estaban recomendados por la embajada de México en Argentina. Se nos hizo un exceso que no haya habido apoyo del gobierno ya no para regalar el boleto sino para que por lo menos tuviera un costo normal”, añadió.