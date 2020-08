Protestan familiares de desaparecidos en la Comisión Nacional de Búsqueda

Ciudad de México. Familiares de personas desaparecidas en el país demandaron a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, atender y resolver sus demandas, ya que, denunciaron, al no pertenecer a ningún colectivo no han sido atendidos.

En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora este domingo, madres, hermanas e hijas de personas en esa condición, se manifestaron en la sede de la CNB donde exigieron a Quintana ser recibidas.

“Es el segundo año que venimos y no hemos sido atendidas por la comisionada Karla (Quintana). Ella se la pasa viajando a hacer búsqueda en campo, cuando ella no es especialista, debería estar en su oficina atendiendo a las víctimas”, señaló Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, policía Federal desaparecido en 20 de febrero de 2011 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Teresa Vera Alvarado, quien busca a su hermana Minerva, desaparecida en Matías Romero, Oaxaca, el 29 de abril de 2006, refirió que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la CNB sólo reporta números y ha omitido dar un listado de las personas víctimas de este delito.

“Esta Comisión nos está engañando, es un juego de cifras, nos toman como si fuéramos una mercancía, no dan todos los datos que necesitamos para tener conocimiento y para atender a las familias”, dijo.

Victoria Esquivel Hernández, quien busca a su nieto Waldo Plaza Gómez, desaparecido en Matamoros, Tamaulipas, el 26 de abril de 2017, exigió respuestas. “¿Dónde están nuestros hijos, nietos, hermanos, padres? No hacen nada (los funcionarios) porque no son sus familias. Ojalá el presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos vea a cada una de nosotras para que vea lo que estamos pasando y que nos dé un poquito de lo que nosotras le hemos dado a él. No se duerme, no se come porque no sabemos si comen, si los están maltratando, si están sufriendo”.

Tras las exigencias de estas familias, personal de la CNB salió para hacerlas entrar a una reunión en la que se analizan sus demandas y que se realiza en estos momentos. A las cuatro de la tarde, estas familias también acudirán a la sede de la Fiscalía General de la República para exigir justicia y verdad.