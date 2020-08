Morena y PES eligen a Ramírez Aguilar al frente del Senado

Ciudad de México. La bancada de Morena y la del PES eligieron este mediodía al senador por Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar para presidir el Senado.

Este lunes el Pleno lo ratificará con el voto de todas las bancadas. Esta tarde se desarrolla la reunión plenaria de los senadores de Morena, en la antigua sede senatorial de Xiconténcatl.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció el sábado por la noche que la bancada presentaría hoy una planilla de unidad , con Ramírez Aguilar al frente, para presidir el Senado.

Otro aspirante al cargo, el tabasqueño Ovidio Peralta, expresó anoche, sin embargo, que se retiró de la contienda porque las condiciones actuales del proceso interno de elección me parecen que no son las más adecuadas y tampoco las más equitativas y justas .