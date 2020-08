Renuncia el primer visitador de la CNDH

Ciudad de México. El titular de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Martínez Cruz, renunció formalmente a su cargo este sábado, en una decisión motivada por sus desavenencias con el secretario ejecutivo del organismo autónomo, Francisco Estrada Correa, a quien señaló como un personaje que se ha “extralimitado” en sus funciones, cuando es la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra quien debería tomar todas las decisiones trascendentales.

Consultado en entrevista, el hoy ex funcionario comentó que su decisión de dejar la CNDH no obedeció a que Estrada le ordenara despedir a los trabajadores que formaban parte de la desaparecida Oficina Especial para el Caso Ayotzinapa, sino por la instrucción de cesar a empleados que viven con VIH y por la actitud del mencionado funcionario de asumir responsabilidades para las cuales no tiene un mandato legal.

Aunque su renuncia a la Comisión ya se daba como un hecho desde el viernes pasado, fue hasta este sábado cuando Martínez hizo oficial su partida por medio de una carta que comenzó a circular en redes sociales.

En la misiva, el activista le agradeció a Piedra Ibarra la confianza para designarlo en el puesto que ocupó durante ocho meses y subrayó que presentaba su renuncia para no “aceptar indicaciones de otras personas que no tienen atribuciones dentro de la CNDH” para decirle cómo hacer su trabajo.

Sin mencionar explícitamente a Estrada, el ex primer visitador subrayó que la reflexión y el debate es la forma democrática de fortalecer a la comisión, “y no la decisión jerárquica y burocrática que tú misma dijiste que íbamos a combatir y que desafortunadamente se ha impuesto para tomar decisiones que afectan y laceran su función sustantiva de defender a las víctimas y no subordinarse a nadie”.

El conflicto generado por lo anterior, “toca la fibra moral del organismo, porque cualquier tipo de intervención ajena a un proyecto de autonomía y a favor de las víctimas y de la reparación del daño, representa una amenaza seria a su supervivencia a largo plazo”, dijo Martínez en su carta.

En ese sentido, manifestó su deseo de que la CNDH “esté al servicio de las víctimas y no sucumba frente a quienes la quieren conducir por caminos de sumisión al poder”.

Por separado, en entrevista con La Jornada, Martínez Cruz explicó que una de las razones que lo llevaron a dejar su cargo fue que estrada ordenó el cese de tres empleados de la CNDH que viven con VIH, a lo cual él se opuso. “Ese tema nos llevó a la polarización con Estrada, porque él no tiene esas funciones y nosotros estuvimos en desacuerdo”.

Desmintió que la orden del secretario ejecutivo que suscitó su molestia haya sido el despedir a quienes formaron parte de la Oficina Especial de la CNDH sobre el Caso Iguala y aún permanecían en la institución.

Cuestionado sobre si Francisco Estrada es quien realmente toma las decisiones importantes en el organismo público, Martínez mencionó: “no confirmaría esa versión. Rosario es la presidenta y decide muchas cosas. A Estrada se le acusa de todo y hay algunas cosas reales y otras inventadas”.

Sin embargo, el secretario ejecutivo es un funcionario que “se ha extralimitado en sus funciones, y para bien de la CNDH, es Rosario quien debe decidir y nadie más”, admitió.

Este diario consultó a Francisco Estrada cuál era su postura sobre los dichos de Martínez Cruz, pero el servidor público se negó a dar una postura, al señalar que este “no es su tema”.

Como se informó en este diario, ayer viernes la titular de la CNDH, Rosario Piedra, nombró al abogado Paolo Martínez Ruiz como Director General de la Primera Visitaduría, en lugar de Martínez Cruz —cuando la renuncia de éste aún no era oficial—, y a Alexander Brewster como nuevo Director General de la Sexta Visitaduría.

Ambos funcionarios, indicó la CNDH en un boletín, comenzarán a ejercer sus funciones a partir del 1 de septiembre.