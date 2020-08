"No es recomendable torcer la ley" en investigación contra Lozoya: López Obrador

Reynosa, Tamps. Al hablar de las denuncias que hizo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, contra ex mandatarios como Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que “no es recomendable torcer la ley, como se hacía antes” o actuar bajo consigna sino permitir que fluya las investigaciones.

No se va aceptar, agregó, nada que no tenga justificación, en donde no haya pruebas, que sea una flagrante violación al Estado de Derecho.

“Eso lo tienen que resolver tanto en la Fiscalía como en el poder judicial si se puede configurar ese delito (contra Peña Nieto), desde luego no es recomendable torcer la ley, como se hacía antes de que si había consigna se le buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente”, señaló en conferencia de prensa, ante la pregunta si se puede configurar el delito de traición a la patria contra su antecesor.

Al preguntarle si como jefe del Ejecutivo pedirá la consulta, respondió que esperará al avance de las indagatorias en el Ministerio Público, pero tampoco descartó esa posibilidad, es decir, que eventualmente la solicitud surja de la Presidencia de la República, en el caso que no prospere por la vía de la petición ciudadana o del Congreso de la Unión.

Precisó que en cualquiera de los tres supuestos que permite la ley para la consulta ciudadana se tiene que fundar la pregunta que se quiere hacer, así que ante este proceso pidió esperar.

“No nos adelantemos, vamos a esperar, políticamente lo he dicho, soy partidario de ver hacia adelante. En el caso de los expresidentes, porque tiene que debatirse también el asunto del fuero porque estamos en el terreno de lo inédito, es muy importante y como aquí se ha dicho, sin estridencias, sin golpes, sin ataques, de manera serena, responsable, vamos a aclarar todo. El que nada debe nada teme y vamos a confiar en la fiscalía, en el poder judicial y sobre todo vamos a pedirle su opinión al pueblo”, dijo.

-¿Vislumbra que haya consulta en agosto del año próximo?

-Es necesaria. Sí lo veo, no lo descarto, pero hay que esperar.

Confió en que la investigación ministerial sea pronta y expedita y no se archive el caso, lo cual descartó porque, dijo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro.

Explicó que hay tres vías para solicitar la consulta: desde una petición ciudadana, a partir del Legislativo o desde el jefe del Ejecutivo.

“En mi caso, voy a esperar el tiempo razonable porque si lo solicita el ciudadano, con sus firmas, ya no pasa aprobación al Congreso sino va directo a la Suprema Corte para ver si es constitucional. Si la Corte decide que es constitucional va al Instituto Nacional Electoral; si lo solicita la tercera parte de los legisladores o el Presidente todavía se requiere que en el Congreso se apruebe por mayoría simple”, indicó.

Yo me voy a esperar – subrayó- “hasta ver si se organizan los ciudadanos, si los legisladores lo hacen, pero creo que es necesario. ¿Por qué lo voy a hacer si los ciudadanos no alcanzan firmas o los legisladores no se pongan de acuerdo, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo”.

Antes de fabricaban delitos

López Obrador dijo que un ejemplo de lo que se hacía antes de actuar a partir de consignas y represalias es colocar el delito de lavado de dinero, porque la corrupción no era delito grave, para encarcelar a personajes como la dirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo o contra Rubén Núñez, ex líder de la coordinadora magisterial.

“Entonces, no hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia, los ministerios públicos, los jueces deben actuar con mucha rectitud y confío en que así va a ser”, comentó al reiterar su confianza en el trabajo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Se le preguntó si ha hablado del tema de los expresidentes con el ministro Zaldívar. Respondió que no, sin embargo, confió en el trabajo y coordinación conjunta que le ha mostrado que en ambos casos, Gertz y Zaldívar, que es gente íntegra, honestas, rectos.

“Esto llevaba mucho tiempo que no se veía. A veces nos dicen ¿donde están los cambios? En todo. Desde luego no generalizo pero de bote pronto se me vino a la cabeza que el que fue procurador en un tiempo, Medina Mora, tuvo que salir del Poder Judicial por acusaciones de enriquecimiento ilícito, desde luego todavía no se sabe si es responsable pero fue procurador y así otros”.

Ahora no, dijo, y puso el ejemplo en el trabajo del actual presidente de la Corte y el que ocupaba esta posición, en la época en la que fue jefe de gobierno.

“En el caso de los presidente de la Suprema Corte me consta porque lo padecí que cuando estaba de presidente de la corte el señor Azuela recibió consigna desde el ejecutivo para fabricarme un delito y desaforarme cuando fui jefe de gobierno”.

Ahora – abundó- el presidente de la Corte es un hombre, recto,íntegro.

Pidió tener confianza ante este y otros casos porque “sí hay un Estado de derecho, ya hay independencia de poderes, no se persigue a nadie, no hay represión a los opositores, no se fabrica delitos, no hay consigna en contra de nadie”.

“No le vamos a hacer como lo hacen con todo respeto algunos de nuestros opositores, que acarrean gente para oponerse a nosotros, y le preguntan ¿por qué está aquí? ‘Porque quiero que se vaya López, el señor López’. ¿Por qué, ‘no nada más porque quiero que se vaya’, pero a ver ¿qué ha hecho? ‘Nos está llevando al comunismo’. ¿Y qué cosa es el comunismo? Pues ahí se quedó”.

El Papa, añadió el mandatario, dijo que ayudar a los pobres no es comunismo es el centro del evangelio.

“Algunos de ellos van a la iglesia los domingos por lo que les recomiendo que estén pendiente de lo que dice el Papa, los pastores de las iglesias evangélicas y ser consecuentes. No olvidar los mandamientos”, expresó.

En otro momento de la conferencia de prensa, el Presidente dijo que la secretaría de la Función Pública debe investigar la información acerca del contrato entre Liconsa y el empresario del área de telecomunicaciones Alejandro Puente.

"Que intervenga la Secretaría de la Función Pública para aclararlo y nos comprometemos a informar a ustedes y al pueblo (del resultado de la investigación)", señaló en breve declaración al respecto.