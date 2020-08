Gobierno provoca catástrofe en poco más de 20 meses: PAN

Ciudad de México. El PAN acuso que en poco más de 20 meses, el gobierno federal provocó una catástrofe en el país y hoy acumula ruinas sobre ruinas.

El problema es que no tenemos un presidente en funciones, sino un candidato en campaña permanente, señaló el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, al participar en la reunión plenaria de los diputados federales de su partido.

Añadió que el jefe del ejecutivo federal sólo acepta sus ocurrencias como soluciones. No acepta a nadie, ni al sector productivo, ni a los diferentes sectores académicos, científicos, ni siquiera a los alcaldes y gobernadores. Salió peor que el expresidente Carlos Salinas de Gortari, no sólo no ve ni oye a la oposición, sino que no escucha a nadie, ni a su equipo cercano.

Cortés Mendoza añadió que en lugar de escuchar a los expertos, a los científicos, a los gobernadores, el presidente, lamentablemente, sólo dicta medidas imposibles o milagrosas. Vivimos en el Siglo XXI y el presidente piensa como un político del Siglo XIX, apuesta por la economía del tlacoyo, cuando en el mundo está en la cuarta revolución industrial.

El dirigente del PAN pidió a los legisladores revisar el presupuesto del próximo año con prontitud y detalle, y buscar que se reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para reactivar la economía y generar empleos. También que se aprueben medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a los productores agrícolas.