Federación, al corriente con entrega de dinero a estados: Presidente

“Que no se diga que la federación no le entrega dinero a los estados porque estamos al corriente. Es decir, no le debemos nada a los estados”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el reclamo de mandatarios de la Alianza Federalista, que insisten en un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal.

En conferencia de prensa en Reynosa, Tamaulipas, le preguntó directamente al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca –uno de los integrantes más activos de esa alianza opositora–, si la federación le debía recursos al estado, y el panista admitió que no.

López Obrador señaló que es posible hacer una reforma hacendaria y promover un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal, pero tiene que haber “consenso y acuerdo porque implica definir fórmulas de distribución del presupuesto; primero de lo que corresponde a la federación y lo que corresponde a las entidades federativas.

“Eso es lo primero que tiene que definirse porque en la ley está establecido un porcentaje para federación y para los estados y municipios”.

Lo segundo, abundó, es que “si no hay cambio en esa formula, tendría que modificarse la fórmula específica de cómo se hace la distribución de los recursos federales a las entidades y se toman en cuenta tres elementos: crecimiento económico, la pobreza y el número de habitantes”.

Sostuvo que la fórmula se ha venido modificando, la última vez en el gobierno de Felipe Calderón y a los mandatarios que les va bien con esto, no dicen nada. Pero “si se logra un consenso para una nueva formula pues no hay ningún problema. No es solo un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero sí tiene que haber un acuerdo porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros. Así de sencillo”.

Insistió que lo que le corresponde a los estados se maneja con independencia. “El gobierno federal ni siquiera puede, en términos estrictamente jurídicos, hacer auditorías, corresponde a lo órganos estatales. Puede ser que haya un amparo y entonces el poder judicial intervenga o cuando se trata de una obra convenida o haya recursos federales”.

López Obrador resaltó los apoyos que da la federación a los estados fronterizos, así como los apoyos de bienestar que el gobierno federal otorga a la población más vulnerable.