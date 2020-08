Evita AMLO opinar sobre su aparición en espot de Trump

Reynosa, Tamps. El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso opinar sobre su aparición en un promocional de campaña para la relección de Donald Trump, dado a conocer anoche en la Convención Nacional Republicana. “No tengo opinión sobre eso, porque no quiero meterme en esas cosas… Yo voy a actuar con mucho respeto en estos casos, porque lo que pedimos es eso, que nos respeten a los mexicanos”.

En conferencia de prensa en la octava región militar, en Reynosa, Tamaulipas resaltó: “ellos tienen campaña, yo quiero ser muy respetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadunidense. Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación de amistad, de respeto”, afirmó.

Sostuvo que cuando visitó la Casa Blanca le dio mucho gusto escuchar al presidente Trump “primero hablar de que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, me gustó que se reconociera ese dato.

“Yo di otro, hable de 38 millones, pero hablar de 36 millones en Casa Blanca, quienes nacieron allá o son de padres mexicanos, eso me dio mucho gusto. También, que reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación. Que los han tenido que ir a Estados Unidos no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, y de gente que va a buscarse la vida honradamente. Escuché eso en la Casa Blanca y me llenó de satisfacción”.