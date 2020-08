Desoyen habitantes llamado de AMLO a no asistir a evento en Reynosa

Reynosa, Tamps. Cientos de personas desoyeron en Reynosa, Tamaulipas, el llamado que hizo por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no asistieran a la inauguración de obras de mejoramiento urbano que encabezó en instalaciones deportivas de la colonia Humberto Valdes, en esta ciudad.

“Me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia del Covid, tenemos que cuidarnos mucho”, afirmó en un discurso, de menos de seis minutos.

Manifestó que entiende que “hay mucha pasión y muchos deseos de manifestarnos, de hablar, de expresarnos. Ya de por sí, la gente de Reynosa se caracterizaba por ser gente de cabeza, de corazón y de carácter, de tener las tres c. Si a esto le agregamos que aquí en Reynosa se han venido a buscar la vida de otros estados. Aquí hay muchos paisanos de Tabasco, de Veracruz, por eso entendemos cuál es el carácter de la gente de Reynosa.

“De todas maneras no voy a hablar mucho, porque no quiero que nos sigamos juntando, porque no queremos, la verdad, que haya contagios. Ya van a venir mejores tiempos y ya voy a andar en las calles y voy a abrazarles y nos vamos a tomar fotos y vamos a estar como siempre, muy cerca, pero ahora tenemos que guardar distancia, cuidarnos mucho”, sostuvo.

En esta ocasión, destacaron los simpatizantes del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien les pidió, al tomar la palabra, “guarden su distancia”.