AMLO: habrá juicio y castigo si AHMSA no repara el daño

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay rembolso en el caso de la compra-venta de la planta de Agronitrogenados –que es una de las causas por las que se investiga al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y 70 implicados más–, entonces no hay reparación del daño, y tienen que ser enjuiciados, castigados , esto al recordar que Altos Hornos de México (AHMSA) negó la propuesta de devolver el sobreprecio que obtuvo con la operación.

Además, llamó a que la consulta para determinar si se actúa legalmente contra los ex presidentes implicados en investigaciones ju-diciales, sea convocada por la población para que asumamos la responsabilidad entre todos , y no se piense que es por consigna. A la vez, confió que su gobierno dejará como legado el respeto al voto para que no haya fraudes, ya que parte de la transformación que busca en el país representa dejar mejoras en el ámbito democrático.

“Imagínense que podamos decir: ‘ya no hay fraudes electorales en México, desapareció la corrupción, ya no hay tortura, ya no se perpetran masacres, ya no se violan los derechos humanos, ya no hay desi-gualdad social y el pueblo es feliz’”, indicó ayer durante su conferencia de prensa diaria realizada en esta ocasión en Apodaca, Nuevo León.