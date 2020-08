Abrimos al país a investigaciones sobre desapariciones: AMLO

Reynosa, Tamps. Con la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010 –que envió a la Comisión Permanente para su ratificación- “abrimos al país para que puedan venir de cualquier organización de defensa de derechos humanos a participar en las investigaciones al respecto”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No había aceptado el gobierno hacerlo. Es decir, México no estaba adherido al protocolo de vigilancia de la ONU en cuanto a violación de derechos humanos”, afirmó en conferencia de prensa en Reynosa, Tamaulipas.

Pidió que no se preocupe nadie, porque el caso Ayotzinapa “va hacia delante y hay avances. Nada más que por debido proceso y por la necesidad de actuar con responsabilidad no les informo con amplitud”.

Reprochó que antes no se avanzó en la investigación ni se castigó a nadie. “Nosotros vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de saber donde están los (43) jóvenes de Ayotzinapa. Ese es mi compromiso.

“Por ese motivo me reuní con el fiscal (General de la República, Alejandro Gertz Manero) , creo que es la ultima vez que me reuní con él y con el presidente de la Suprema Corte, para hacer el acuerdo de darle un tratamiento de Estado a esta investigación y se va avanzando bien. No va a haber impunidad”.

Mencionó que también se reúne periódicamente con madres y padres de los jóvenes, y con los expertos “que fueron exculpados porque no querían que coadyuvaran en la investigación y se opusieron a la llamada verdad histórica. Los padres pidieron que regresaran y se aceptó. Ellos están ayudando, junto con los asesores de los padres y madres”, sostuvo.

Resaltó entonces que entregó al Senado el acuerdo por el que México acepta que la ONU pueda participar en “todas las investigaciones que tiene que ver con violaciones de derechos humanos.