Defiende PRI su "honor y no aceptará migajas" para presidir San Lázaro

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional advirtió hoy que “no aceptará migajas: o presidimos el año completo de trabajo parlamentario o no presidimos; la dignidad y el honor está por encima de cualquier cargo”, mientras que el coordinador de Morena, Mario Delgado, sostuvo que a la alianza con PT, PVEM y PES “no la va a dividir ningún cargo”.

La alianza con esos tres partidos y Morena “está más fuerte y sólida que nunca”, expresó, en el contexto de la disputa por la presidencia de Mesa Directiva para el último año de la cámara.

No obstante, al inaugurar la reunión plenaria del PRI este jueves, el coordinador priísta, René Juárez Cisneros, se refirió a comentarios que, explicaron fuentes de la bancada, ha hecho informalmente la del PT respecto de que ambas bancadas compartan seis meses cada una la titularidad de la cámara.

El acuerdo fundacional de la 64 Legislatura definió que, en el primer año la mesa sería presidida por Morena, el segundo por el PAN y el tercero por el PRI y René Juárez acotó que hasta hoy su bancada es la tercera fuerza en San Lázaro, y por lo tanto, le corresponde esa posición.

Lamentó que dos factores hayan influido de manera directa para dificultar que el tricolor presida la cámara: la animadversión y odio hacia su partido por la cadena de corrupción develada por Emilio L., y la renovación de la presidencia de Morena ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es obvio, dijo que el coordinador de Morena, Mario Delgado, está adelante en las preferencias para presidir aquél partido.

Resaltó: “Esto ha influido en las prioridades políticas de Mario, lo cual es natural y normal; sin embargo, les informo que he mantenido por mi lado y en coordinación y comunicación permanente con el presidente del partido, comunicación con Mario y con todos los, digamos, personajes” relacionados con ese proceso, dentro y fuera de los partidos.

El ex gobernador de Guerrero sostuvo que el PRI es factor de reconciliación, no de confrontación.

En medio de las negociaciones dentro y fuera de la cámara, Juárez Cisneros dijo: “Lo único cierto hasta este momento, es que para presidir la Mesa Directiva se requiere ser la tercera fuerza política, y hoy, 27 de agosto, a las 11 con 9 minutos, la tercera fuerza política somos nosotros.

“Lo cierto también es que para presidir la Mesa Directiva se requiere el voto de dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, y eso acontecerá el próximo 31 de agosto, a las 17 horas”.

Además dijo que a su bancada no la espantan “con el petate del muerto, de que ‘ya tengo tantos, que ya vienen otros tantos, que ya compramos tantos más, que ya tenemos guardados pero no los queremos dar a conocer otro bonche, que ya se me fue un tanto y al final no hay ningún tanto’. Hoy seguimos siendo la tercera fuerza política.

Esto, luego de que por la mañana, en conferencia de prensa virtual, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, informó que este viernes, cuando las bancadas informen a la Mesa Directiva la integración por número de legisladores, contarán con 49, al sumarse seis de otros grupos.

Incluso hay versiones de que se integrarían dos diputados sin partido que, en su momento, Morena se negó a aceptar: Héctor Serrano y Mauricio Toledo.

Asimismo, en la inauguración de los trabajos de Morena, entre las participaciones, Reginaldo Sandoval exigió a ese partido cumplir su responsabilidad “y no poner en riesgo la Mesa Directiva ni la Junta de Coordinación Política”.