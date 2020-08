Patentaré "vacuna" de México para enfrentar crisis por pandemia: AMLO

Apodaca, NL. Al informar que en lo que va de agosto ya se recuperaron 80 mil empleos registrados ante el IMSS, pero “va a llevar tiempo” volver a generar el millón de plazas perdidas este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que patentará el modelo mexicano, la “vacuna”, para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia porque ha sido exitoso.

“Yo espero que el caso de México al final va a ser un ejemplo, vamos a patentar esta vacuna. (El nuevo modelo) lo aplicamos ya y vamos a escribir la experiencia de qué hicimos nosotros a diferencia de lo que hicieron en otros países y con resultados, con datos”, indicó.

En conferencia de prensa matutina que este jueves se realiza en Apodaca, Nuevo León, admitió que si bien “va a llevar tiempo” recuperar el millón de empleos perdidos en 4 meses este año, el país ya tocó fondo, como una “V” y ahora vamos recuperándonos, de manera particular en el sector industrial.

En cuanto al manejo de la contingencia sanitaria reiteró que quiere mucho al pueblo español, “pero estuvo mal manejado el tema, el problema de la pandemia, desgraciadamente más fallecidos que en México y en lo económico lo mismo, se les cayó más la economía que nosotros y así a otros países.

Es como cuando hay una ola, una marejada fuerte, pasa y ya queda más el calma el mar y ya se ve cómo salimos”.

Recordó que la economía mundial en general y la europea y estadounidense en particular se cayó como no se había visto incluso en cerca de 100 años.

“Entonces, sí, es una caída económica muy fuerte. Aquí lo interesante es cómo se va a salir y en eso nosotros estamos bien porque yo propuse que iba a hacer un efecto de caída pronta pero también de recuperación rápida, que iba a ser uve, y puedo decirle al pueblo de México que ya tocamos fondo y estamos saliendo”, indicó.

La pérdida de alrededor del millón de empleos ocurrió desde abril pasado, pero la buena noticia, expresó, tal como lo pronosticamos, en agosto ya estamos recuperando empleos.

“Hasta ayer llevábamos alrededor de 80 mil empleos generados o recontratados para el IMSS. Ya vamos hacia adelante”, precisó.

Mencionó que no se cayó la producción agropecuaria y se evitó la carestía, pero sí la producción industrial, el consumo.

Reiteró que otro elemento muy importante para la recuperación son las remesas que llegan a 10 millones de mexicanos y este año, pronosticó, habrá record de envíos en el rango de los 40 mil millones de dólares.

Sin embargo precisó que la recuperación total “va a llevar un tiempo” pero confió en que para finales del año en curso “vamos a estar casi ya en la normalidad productiva”.

Hizo énfasis en el éxito del modelo mexicano porque no se optó por endeudar al país para destinar recursos a las empresas, para rescatar a instituciones financieras en quiebra como el Fobaproa, y desde luego los recursos no bajaban “porque la riqueza no es como el Covid, no es contagiosa, no permea, se quedaba arriba”.

Ahora – agregó- fue distinto, decidimos rescatar de abajo hacia arriba y de manera directa, pese a las presiones recibidas, incluso de académicos de izquierda, comentó.

“No lo hicieron así en otros países y se fueron a contratar más deuda en Europa, ya ni hablar en Estados Unidos. Aquí tuvimos presiones en ese sentido porque me pedían que nos endeudáramos, incluso intelectuales, profesionales, académicos de izquierda”.

No obstante, dijo, dijimos ‘vamos a reducir gastos en el gobierno, a darle otra vuelta a la tuerca para que no haya lujos en el gobierno’ vamos a impedir la corrupción, a hacer un esfuerzo, a que el gobierno se apriete el cinturón lo más que se pueda y así no contratamos deuda”.

Va a pasar la pandemia y va a llegar el momento de las evaluaciones, agregó el Presidente, porque si se hubiese contratado deuda adicional eso en el corto o mediano plazo se traduce en pagar más presupuesto para pagar el servicio de deuda.

“En algunos países lo que hicieron fue contratar deuda, entregar dinero a las corporaciones, se les cayó más la economía, más que nosotros, y se endeudaron por completo”, dijo.