"Mienten" quienes acusan censura oficial, dice López Obrador

Apodaca, NL. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró hoy aquí que mienten quienes acusen censura o represión en su gobierno, como sí ocurría antes.

“Si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, está mintienedo, es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía”, dijo en la conferencia de prensa matutina.

Desde Nuevo León, donde hoy realiza una visita de trabajo, el mandatario señaló que antes sí había represalia y censura, tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora “y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas, y es importante que exista la oposición porque así es la democracia, son los contrapesos”.

Destacó que su administración es respetuosa “de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular”.

Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores, reiteró.

Citó el caso del periodista radial José Gutiérrez Vivó durante el gobierno de Felipe Calderón, por lo que mencionó que se revisa el caso para que el Estado mexicano responda por el daño que le causaron al comunicador quien fue expulsado, mencionó, a Estados Unidos.

Otro caso de afectación a la libertad de expresión, dijo, fue el de Carmen Aristegui, en el sexenio pasado.

El mandatario acudió a Nuevo León acompañado de integrantes del gabinete de seguridad.