Líderes petroleros querían canjear privilegios por mayor edad de jubilación: AMLO

Cadereyta, NL. Al visitar este jueves la refinería de Cadereyta, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el rescate a Pemex y a la CFE se desarrolla gracias a los trabajadores, quienes eran “sacrificados” en gobiernos anteriores. En una clara alusión al ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, relató que el año pasado durante la renegociación contractual, "algunos dirigentes que es preferible olvidar" ofrecieron aumentar la edad de jubilación de los empleados de la empresa estatal a cambio de mantener privilegios.

También explicó que durante 2019 y 2020 el gobierno federal ha destinado 22 mil 905 millones de pesos para la rehabilitación del sistema nacional de refinación, y advirtió que “un país que depende de gobiernos extranjeros para su desarrollo nunca va a ser completamente soberano, libre, independiente”.

Recalcó que el rescate a Pemex y a CFE se está logrando gracias a la participación de los trabajadores, a quienes expresó que “en cualquier negociación no hay reducción de prestaciones, no hay despidos y no se va a aumentar la edad de jubilación. No es cometer ninguna indiscreción, es decirles que en la revisión del contrato de Pemex el año pasado ofrecían en la negociación -fíjense, algunos dirigentes, que es preferible olvidar- ofrecían eso, que estaban de acuerdo los dirigentes en que aumentáramos la edad de jubilación de los trabajadores, porque eso nos iba a permitir ahorrar mucho dinero, ¿a cambio de qué?, de que mantuviéramos los privilegios arriba en el sindicato”.

Como parte de una gira de trabajo que realiza por esta entidad, y acompañado del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el presidente López Obrador afirmó: “Me emociona el poder constatar cómo los trabajadores de Pemex nos están ayudando para rescatar esta empresa que es el del pueblo y de la nación”.

Los gobiernos anteriores sacrificaban a los trabajadores y mantenían buenas relaciones con los dirigentes sindicales pero hacían acuerdos, a veces a espalda de la clase trabajadora, y “tenían el propósito de arruinar” a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, ya que “le apostaron a dejarlos sin presupuesto para dejar el mercado a los particulares”.

“Ahora con la denuncia del señor Lozoya, ex director de Pemex, ha quedado al descubierto cómo saqueaban a esta empresa y cómo está instaurada la corrupción”, agregó.

Luego de que directivos de Pemex explicaron los avances del proceso de rehabilitación del sistema de refinación nacional, López Obrador destacó que tan sólo en Cadereyta se destinan entre el año pasado y el actual más de 4.1 mil millones de pesos para la rehabilitación de plantas.

Aseguró que se atiende el llamado de la población de esta región para reducir la contaminación que genera la refinería, y dijo que se puede lograr un incremento de la refinación de combustible y al mismo tiempo disminuir la contaminación.

A la par, subrayó que se está incrementando la producción petrolera gracias a la inversión en exploración de pozos. “Hemos corrido con suerte, porque además de virtud hay que tener fortuna, y los campos nuevos nos están ofreciendo yacimientos petroleros para ser autosuficientes durante mucho tiempo y que vayan creciendo cada vez más nuestras reservas, como ha sucedido en el tiempo que llevamos”.

En dichos procesos, remató, se han logrado ahorros porque, además, se cambió la inversión para destinar a donde está el petróleo.

Apuntó que la meta para 2023 es lograr la refinación de 1 millón 530 mil barriles diarios junto con la operación de Dos Bocas, y a finales de 2024 el país será autosuficientes en producción de gasolina y diésel para dejar de comprar en el extranjero porque “eso es garantizar la soberanía nacional”.

Refinería de Cadereyta con niveles bajo de contaminación

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la refinería Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, el subdirector de Producción de Petrolíferos de Pemex, José Manuel Rocha Vallejo, explicó que en distintas mediciones “hechas por terceros” se constató que la refinería genera emisiones muy por debajo de los niveles máximos, y se encuentra dentro de la normatividad ambiental.

Mientras el valor máximo permitido de partículas PM2.5 es de 45 micrones por metros cúbicos por cada 24 horas, en mediciones hechas cinco colonias de este municipio se registraron emisiones entre 21 y 38 como máximo. “No hemos ni llegado a la parte media promedio para estar fuera del parámetro”, aseguró.

Otras mediciones como bióxido de nitrógeno y bióxido de azufre tuvieron resultados similares.

Entre las acciones de rehabilitación en la refinería, señaló que hay un 87 por ciento de avance, y de las 134 plantas que se planearon para reparar entre 2019 y 2020, ya se han rehabilitado 108, así como 2 mil 771 equipos reparados.

Al mostrar los resultados globales de las reparaciones en las seis refinerías del país, indicó que ya hay un 81 por ciento de avance.

Por su parte, el Director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, agregó que para gastos de operación de las seis refinerías se destinaron este año 5 mil 716 millones de pesos, en tanto que para rehabilitación del sistema nacional de refinación la inversión es de 22 mil 905 millones de pesos.

Tras subrayar que “en Pemex estamos conscientes del papel que jugamos en la recuperación económica del país”, explicó que se prioriza el pago a proveedores y contratistas, y de enero a la fecha no se tienen facturas pendientes de pago.