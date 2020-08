Confía AMLO que legado de su gobierno sea el respeto al voto

Apodaca, NL: El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el legado de su gobierno sea el respeto al voto y que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato.

“Esa es una asignatura pendiente, parte de la transformación, el que podamos dejar ese legado. Imagínense que podamos decir ‘ya no hay fraude, ya no hay fraudes electorales en México; es como decir ‘ya no hay corrupción’ ‘ya no hay tortura en México’ ‘ya no hay masacres, ya no se violan los derechos humanos’ ‘ya no hay desigualdad social’ ‘el pueblo es feliz’”, expresó en conferencia de prensa matutina que hoy se realizó en Apodaca, Nuevo León.

Tenemos que seguir el ejemplo de Madero, añadió, y dejar establecida la democracia , el hábito democrático, porque muchos de los problemas del país se originaron por la falta de democracia.

“Las imposiciones nos han costado muchísimo, aquí en Nuevo León, en todo México”, señaló.

Dijo que en 2006, en el municipio de Guadalupe en una casilla había 400 electores y obtuvo (Felipe) Calderón 600 votos.

“Claro que falsificaron las actas; estaba un gobernador, Natividad González Parás que se prestó al fraude electoral, hablando en plata. Entonces, ya, cero antidemocracia, voto libre, secreto, sufragio efectivo. Eso es lo que puedo recomendar y no mezclar partido con gobierno, son cosas distintas”.

Relató que al inicio del siglo 20, Francisco I. Madero le escribía al neolonés Gerónimo Treviño, formado en la antigua escuela donde no había democracia, para decirle ‘procure señor gobernador que se respete el voto de los ciudadanos. No importa quien gane, lo que queremos es que sea el pueblo el que elija’.

Eso no lo ha hecho ningún presidente en la historia de México. “Ya me imagino cuando Treviño recibía las cartas (de Madero)”, señaló al tiempo que en el salón se escucharon risas y también la del propio mandatario.

Madero, agregó, era un auténtico demócrata, entonces, cuando se trata de elecciones, como las que habrá en Nuevo León, siguiendo el ejemplo de Madero lo que hay que procurar es que las elecciones sean limpias libres y que sea el pueblo el que decida, que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún candidato o partido, que no se compren los votos y no se trafique con la pobreza.

“Que ya no se repartan despensas para obtener el voto, frijol con gorgojo y que además el que cometa fraude electoral que vaya a la cárcel. Debe saberse que quien comete un fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones va a la cárcel y sin derecho a fianza”, expresó al final de la conferencia de prensa matutina.