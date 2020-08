Ciudadanos y legisladores deben solicitar consulta sobre juicio a expresidentes: AMLO

Apodaca, NL. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, en caso de que se solicite la consulta ciudadana para determinar si se enjuiciará a los ex presidentes señalados en investigaciones judiciales, debe ser primero la población quienes lo soliciten para que “asumamos la responsabilidad entre todos” y no se piense que es por consigna.

Al ser cuestionado sobre los anuncios de legisladores que se pronunciaron por impulsar la petición para solicitar la consulta ciudadana con ese objetivo, el mandatario reiteró que su posición respecto a las investigaciones tanto “del caso Lozoya como del caso García Luna” es que se conozca toda la verdad y “se recupere lo robado” como principales objetivos.

Tras exponer que una de las investigaciones parte de la compra en la administración federal pasada de una planta de fertilizantes vendida por Altos Hornos de México (AHMSA) con un sobreprecio de 200 millones de dólares, reiteró que si no hay reparación del daño debe realizarse una investigación y un proceso judicial.

“Me habían informado que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, (pero) ayer dijeron que no, que no los van a pagar; no hay reparación del daño entonces, tienen que ser enjuiciados, castigados”, indicó el Jefe del Ejecutivo federal este jueves durante su conferencia de prensa matutina que se desarrolló en Nuevo León.

Además, reiteró que para definir si los ex presidentes de la República que han sido señalados en los dos casos deben ser enjuiciados se requiere una consulta con un procedimiento constitucional y cumplir con los requisitos legales que se establecen al respecto.

Para solicitar un proceso de este tipo, explicó que debe realizar una petición del Presidente de la República, de una tercera parte de los legisladores de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o una solicitud ciudadana respaldada por el dos por ciento del padrón electoral, que deben ser presentadas entre el 1 y el 15 de septiembre.

“¿Que opino?, que sea primero los ciudadanos los que lo soliciten, para que sea la gente; segundo, que sean los legisladores si así lo deciden”.

-¿La consulta va porque va?

-No sabemos, vamos a esperar qué sucede de aquí al 15 (de septiembre), éste es un proceso que se tiene que dar en paralelo a las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, pero yo no lo descarto, porque yo no quiero pasar a ser verdugo y que me echen la culpa, como había la costumbre que todo lo decía el presidente y que no me crean que fue la Fiscalía.

Por eso, dijo, “estoy a favor de la consulta para que asumamos la responsabilidad entre todos porque soy partidario de mandar obedeciendo”, pero insistió que él votará en contra de procesar a los ex presidentes.

A la vez, subrayó que se tiene que analizar si el fuero presidencial aplica sólo durante el mandato, y confió que en septiembre quede avalada la propuesta que hizo desde hace un año para eliminar por completo el fuero presidencial.

En medio de este caso, afirmó que “el que nada debe, nada teme” y recordó que durante el proceso de desafuero que vivió previo a las elecciones de 2006 no se amparó legalmente porque más que un asunto jurídico era un asunto político. Incluso dijo que estuvo dispuesto a ir a la cárcel ya que “¿cómo voy a buscar la protección de la justicia si estoy consciente que no he cometido un delito?, y apuntó que líderes sociales hicieron lo propio, ya que es parte de la resistencia civil pacífica.