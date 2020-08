AMLO presentó en Tamaulipas el Programa de Mejoramiento Urbano

Matamoros, Tamps. Al pedirle a los asistentes que guardaran sana distancia y se retiraran para cuidar la salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó por haber hecho el evento, para la presentación del Programa de Mejoramiento Urbano.

A unos metros del presidium estaba un grupo de personas que agitaban mantas y lanzaban porras y gritaban peticiones dirigidas al mandatario, quien se dijo muy apenado por la situación.

“La verdad es que me siento apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos, todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero”.

Yo sé, añadió, que hay mucha pasión, muchos deseos de participar pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos seguir encontrando.

Por eso, dijo, nada más quiero resumir que me da mucho gusto que aquí en Matamoros se esté el día de hoy inaugurando 45 obras de mejoramiento urbano, con mil 212 viviendas para la gente humilde.

En esta ciudad se invirtieron 482 millones de pesos en estas obras.

“Termino diciendo que me dio mucho gusto pasar por el mercado público y enterarme que se llama Catarino Garza, un revolucionario de Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias, guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando.

“Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes. Quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México pero no lo podemos hacer todavía. No podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud”.

Al final, el mandatario les envió un abrazo.

“Un abrazo virtual, un abrazo como si nos lo estuviéramos dando, así, cariñoso, fraterno. Amor con amor se paga”.

Al final, antes de entonarse el himno nacional, se escuchaba a lo lejos a la gente gritar "es un honor estar con obrador".

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, había hecho diversas peticiones al Presidente, de demandas ciudadanas, "como la de la porra", expresó en referencia al contingente que tenían frente al templete.