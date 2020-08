Corresponde a FGR definir los tiempos del proceso contra Lozoya: AMLO

Torreón, Coah. Los tiempos del proceso legal que se seguirá en torno al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya corresponderá definirlos a la Fiscalía General de la Repúbica “va a llevar tiempo, aunque esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que con el carácter autómomo de la Fiscalía, su titular, Alejandro Gertz, “tiene la responsabilidad de hacer justicia, sin venganza, sin fabricar delitos, con pruebas, con rectitud”.

Al mencionar que del expediente del caso Lozoya hay involucrados alrededor de 70 personas, señaló que por el momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda no ha recibido ninguna petición de la FGR para congelamiento de cuentas de algunos de los mas connotados personajes que han sido involucrados por las declaraciones del ex director de Pemex.

Durante la conferencia de prensa realizada en la región de la Laguna, con la presencia de los gobernadores de Durango y de Coahuila, Lopez Obrador también fue cuestionado sobre un reciente video en el que se vincula al mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desestimó que vaya a involucrarse. “No, porque no me corresponde, Cae en la esfera de competencia de la fiscalia. No es el poder ejecutivo , no corresponde al Presidente. Son denuncias que se presentan al MP y es la Fiscalía encargada de resolver”

A pregunta expresa, se refirió por tercer día consecutivo a la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes que pudieran estar involucrados en las investigaciones, López Obrador reivindicó la democracia participativa como una fórmula para dejar atrás que sea el presidente el que decida todo como sucedía antes.

Para enjuiciar o no a ex presidentes -insistió - “si debemos de participar todos. Como existe la mala costumbre de que todo lo resuelve el presidente. Estoy proponiendo de que participemos los mexicanos. No quiero que se vaya a pensar que soy verdugo. No es mi fuerte la venganza. Si existe este instrumento puede utilizarse”.

Sobre la legalidad de la consulta para este caso dijo que una vez que se cumpla el requisito para hacer la petición -sea por reunir las firmas de 1.6 millones de ciudadanos, o que la tercera parte de una de las cámaras en el congreso o que el presidente lo solicite – tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir su constitucionalidad antes de que pase al Instituto Nacional Electoral para instrumentarla.