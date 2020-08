Confirma Tribunal Federal despido de policías por caso Iguala

Ciudad de México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de despedir a los policías federales ministeriales Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo y Enrique Ramírez Hernández, por las omisiones e irregularidades que cometieron en su participación en el caso Iguala.

Se trata de dos de los primeros elementos de la FGR que tuvieron conocimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala.

La FGR consideró que incurrieron en faltas que impidieron preservar varios de los testimonios y elementos de prueba necesarios para integrar el expediente, por lo cual procedió a sancionarlos administrativamente, lo cual fue impugnado por los afectados.

Sin embargo, el TFJA avaló la sanción, aprobando el proyecto presentado por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, donde se argumenta que los sancionados no probaron que actuaron conforme al debido proceso: ““Los actores debieron acreditar que, contrario a lo señalado, en la resolución impugnada, su informe no adolecía de lo señalado por la autoridad demandada, sino que había sido suficiente la información en él contenida; sin embargo, fueron omisos en controvertir las razones por las cuales la autoridad consideró que el informe estaba incompleto, con lo cual quedó acreditado que la investigación que realizaron no fue diligente, dado que los actores no pusieron interés, ni esmero, mucho menos fueron eficaces en el cumplimiento de su obligación de investigar delitos”.

Entre las omisiones en que incurrieron los agentes destituidos, el TFJA señaló que no acudir al lugar para corroborar si los estudiantes realmente se habían enfrentado a balazos con policías ministeriales de Iguala, Guerrero, tal como lo informó el C4.

“En su investigación se concluye que fue incompleta porque tenían que practicar diligencias que permitieran el esclarecimiento del delito y la identidad de los probables responsables”, concluye el fallo aprobado por los magistrados.