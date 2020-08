Aún hay "corrupción" en Poder Judicial, señalan padres de los 43

Ciudad de México. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos manifestaron su preocupación por el hecho de que se les siga concediendo amparos a presuntos delincuentes que habrían estado involucrados en la agresión contra sus hijos, lo cual le atribuyeron a la “corrupción” que aún impera en el Poder Judicial, pero descartaron que debido a estos recursos judiciales pueda quedar en libertad el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Durante un acto para conmemorar el mes numero 71 de la agresión contra los normalistas, el vocero del movimiento de padres y madres, Felipe de la Cruz lamentó que un juez le haya concedido un amparo tanto a Abarca como a su esposa, pues lo anterior demuestra que los magistrados siguen siendo cómplices de actos indebidos que obstaculizan el acceso a la verdad y la justicia.

“El poder Judicial, con sus jueces corruptos todavía, sigue poniendo piedras en el camino para que esto no avance como debería, a pesar de la firma del convenio que se tuvo en marzo con el presidente de la Suprema Corte (Arturo Zaldivar), con el Fiscal General de la República (Alejandro Gertz) y con el mismo presidente” Andrés Manuel López Obrador.

Foto José Antonio López

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Abarca pueda quedar en libertad antes de rendir cuentas por la desaparición de los 43 de De la Cruz afirmó: “para nosotros es una preocupación, porque hemos visto como han liberado a mucha gente involucrada, por ejemplo “El Cabo Gil” (Gildardo López Astudillo) y otros de Guerreros Unidos que ya están fuera”.

El portavoz de los familiares de los normalistas recalcó que estas liberaciones han ocurrido “por el mal trabajo hecho en su momento por la Procuraduría General de la República, y hoy se están viendo las consecuencias: se le concede el amparo a los Abarca con la intención de empezar un nuevo proceso”.

Sin embargo de la Cruz consideró que la puesta en libertad del ex alcalde de Iguala es una posibilidad remota. “De que salga, no creo que salga, porque nunca ha sido consignado por el caso Ayotzinapa si no por delincuencia organizada y lavado de dinero”.

Durante el mitin realizado en el “Antimonumento a los 43”, los padres y madres de los normalistas exigieron de nueva cuenta la presentación con vida de sus hijos y el castigo a los responsables del ataque en su contra, al tiempo que anunciaron que se reunirán con el presidente López Obrador el próximo 11 de septiembre, previo a la conmemoración de los seis años de la desaparición de los 43 estudiantes.