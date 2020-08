Secuestradores me obligaron a declarar contra García Cabeza de Vaca: Monge

Raúl Eduardo Monge subió un video a su cuenta de Facebook y señala que durante su secuestro los plagiarios lo obligaron a decir que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, recibieron financiamiento de grupos delictivos.

Este es el el contenido del video del actual jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas:

MR: Les comento que es un tema, yo estuve privado de mi libertad hace dos años en la Ciudad de Tampico, me llevaron a una casa de seguridad, golpeado. Yo estuve cautivo 43 días, más de seis semanas, en ese mismo lugar me tenían a serie de golpes y de tortura moral, me hicieron leer un oficio que tenían ellos. Me tenían atado de manos, hincado y leyendo un documento, mismos que son completamente falsos.



Ni las personas, ni los hechos que se narran ahí son reales, es mentira totalmente, era un tema en su momento de campañas. Estamos hablando que eran las elecciones federales de 2018 y era un golpeteo político el que se traían, querían sembrar, me imagino que en la comunidad ese tipo de mentiras.



Ya se traía por ahí en algunas redes sociales, traían esta misma información que me obligan a leer como les digo, atado, hincado y a golpes, editado se escucha completamente, por eso lo tienen así y tratando de manchar la imagen del Ejecutivo del estado al igual que al señor senador.



Atado y me tenían leyendo este documento y a golpes. Tuve diversas fracturas, tres costillas rotas, al frente derecho de mi caja toráxica y en la parte posterior de la espalda, dos costillas rotas. Esto mismo yo lo denuncié ante la Fiscalía del Estado en el 2018, en agosto que fue cuando quedé libre y estoy libre gracias a Dios.