Ramírez Cuéllar: la renovación en Morena será transparente

Ramírez Cuéllar, en entrevista con La Jornada, presenta su diagnóstico sobre la organización política; de inicio, no soslaya la existencia de una crisis general de los partidos en el mundo, afirma que aún está por definirse el nuevo paradigma.

Morena se ha retrasado muchísimo en la construcción de su identidad política e ideológica. No es un partido acostumbrado al diálogo y al debate; debe abrirse y sus militantes conquistar el derecho a dialogar, a construir nuevas propuestas políticas, respetar la diversidad y funcionar con reglas democráticas. Esas son hasta ahora, las grandes ausencias en Morena”.

“Después de la elección nuestra obligación era entrar en un proceso organizativo de nuestros afiliados, establecer la institucionalidad, depurar padrones, garantizar el funcionamiento colegiado de todas las instancias, crear espacios de convivencia en todos los niveles... pero no se hizo.

El problema es que se impuso una actitud premeditada, alevosa, de no hacer ningún esfuerzo y, al contrario, de boicotear los intentos por darle estructura e institucionalidad a Morena, generando una situación crítica que se agrava porque, a diferencia de 2018, ya se han constituido poderes reales desde el momento en que gobernamos en algunos estados, que somos mayorías en los congresos locales, se tienen alcaldías y una fuerte presencia en el Congreso federal. En suma, poderes que antes no existían y para los cuales no tenemos espacios adecuados de convivencia .

Ante tales debilidades –admite– es que no se evalúa el ejercicio de los gobiernos locales o el desempeño legislativo; tampoco se confluye para construir propuestas, planes de trabajo ni se procesan correctamente las divergencias.

Hay, además, un abandono a los liderazgos locales, donde tenemos grandes activos. En mi largo paso por la política no había conocido una abnegación, entrega y compromiso como la de los militantes de Morena. Y aunque se vienen reconstruyendo todas las tareas de formación política, no hay atención adecuada para quienes por miles recorrieron casas, tocaron puertas, llenaron plazas .

Asegura que Morena es un partido, un movimiento que acompaña las políticas del sexenio, pero que debe trascender las administraciones públicas y crear los espacios para diseñar su nueva identidad y renovar sus vínculos con la sociedad.

“Para poder triunfar en 2021 debemos reforzar sus lazos quienes luchan contra la violencia, por los derechos de las mujeres… tenemos un rezago en la comprensión de la nueva lucha feminista y debemos actualizarnos. También, establecer una identidad mayor con los jóvenes y ser más comprensibles con quienes han quebrado en sus negocios en esta situación y enfrentan dificultades fiscales, financieras, crediticias. En suma, elaborar nuestras propias propuestas de políticas públicas en lo ambiental, agrícola, comercial, en derechos humanos...”