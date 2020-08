La moda, “fenómeno impactado por el momento social que vive un país”

El deseo era hacer un proyecto que reconociera el trabajo de quienes nadie sabe , comenta Herranz, quien confiesa que la idea inicial era rodar una película o montar una exposición. “Comenzamos con una investigación de base para el documental, pero en la editorial Planeta nos propusieron hacer el libro y no lo desaprovechamos. Es el tercero de moda de este tipo que se edita en México. Está el de Gustavo Prado, Mextilo, y el de Ramón Valdiosera, 3000 años de moda en México. No había más”.

Como se mencionó, Hecha en México es uno de los pocos libros de moda que existen en el país, eso lo hace una obra de valor en términos de documentación. Su ligereza permite al lector adentrarse en sus páginas fácilmente, no importa si tiene una relación directa con la moda o no .

Eso es lo que se puede apreciar en el libro, una historia que no se había contado hasta ahora.

Una historia que no se había contado

Con estos mensajes inicia la lectura de Hecha en México, libro que hace un recuento histórico de la moda mexicana durante los 20 años más recientes, información que bibliográficamente no existía porque hay poca literatura sobre el tema en nuestro país.

No sólo se trata de comprar ropa o tener la última tendencia; la moda es un fenómeno que está impactado por el momento social de un país... es lo que la gente quiere decir de sí misma.

Daniel Herranz cuenta: Lo acortamos a dos décadas, porque nos enfocamos en la moda contemporánea, y eso inicia, para nosotros, cuando en 1999 se inaugura la licenciatura de Creación de moda, en el Instituto de Estudios Superiores de Moda Casa de Francia .

Como montaña rusa

También es agudo sobre la situación real de la moda en nuestro país: “Tiene eso de ser como montaña rusa. En los años 80 del siglo pasado había en México una industria de maquila. Estaban otros diseñadores de prestigio como Armando Mafud, quien vendía en el Palacio de Hierro, o Mitzy, con su tienda en Zona Rosa. Pero luego, el Tratado de Libre Comercio le da en la torre a los diseñadores y queda fracturada la idea de la industria de moda en México.

“No obstante, vinieron luego Días de Moda y otros desfiles independientes, creados por entusiastas. También se montan exposiciones... comenzaron a entender que no se tenían que esperar a que alguien los viniera a ayudar. Ahora, con la pandemia, los diseñadores han cerrado tiendas, pararon sus producciones, no hay colecciones nuevas. Pero es un cambio. Empieza una nueva historia; son ciclos que cumple la moda mexicana, que hoy es más sólida y solidaria…”

La industria en México cambia telas y patrones, pero ¿qué viene?, se le pregunta al autor, quien responde: No sé y no soy el único, todos estamos al día a ver si mejora la siguiente semana. Pese a que muchos diseñadores sí tienen materias primas de México, hay otros que importan y por la situación no lo pueden hacer. Ahora es temprano para sentir qué vendrá .

Abunda: Pero en momentos de crisis es cuando más se necesita de la creatividad. Esto de lo digital fue un reto, un proceso que fuimos descubriendo en la marcha. Al mismo tiempo, fue gratificante lograr que, por ejemplo, la moda llegara a miles de personas con un video de un diseñador, con muchas vistas, las cuales nunca se hubieran logrado en un desfile convencional .

Daniel Herranz dice que “esa democracia que se sucedió en Internet es una nueva oportunidad que se tiene que aprovechar. Por eso, me encantaría ver que a partir de la publicación de éste nacieran otros libros de foto, de stylist, de maquillaje..., pero hay que recordar también, tristemente, que a veces te tienes que ir fuera de tu país para que te volteen a ver aquí. No hay que olvidar que en el mundo de la moda mexicana todavía hay gente con ego alto que no ayuda a estos propósitos de cambiar los patrones... ojalá vaya por buen término”.